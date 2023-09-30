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杭州亞運直擊｜港乒黃鎮廷男單殺入4強穩奪牌　隊史第二人　許龍一高球煞科爭金 (21:41)

香港乒乓球隊一哥黃鎮廷今（30日）於男單8強以局數4：3險勝中華台北隊的林昀儒，殺入後日的4強，在不設銅牌戰下穩奪港乒今屆唯一獎牌，亦是自2006年多哈亞運的李靜後，港乒男單歷來第2面亞運獎牌。至於港隊高爾夫球新星許龍一戰畢3日賽事後於男子個人賽續排榜首，加上男團亦暫居第3，明日雙線爭牌。

黃鎮廷今午雖在男雙8強伙拍何鈞傑力戰下，直落4局不敵國家隊的「世一」組合樊振東／王楚欽，但他晚上轉戰男單8強惡鬥世界排名第8的台將林昀儒，這名世界排名第49的港將首局戰至「刁時」贏13：11拔頭籌，但其後兩局連輸8：11、7：11，第4局他把握對方連番打落網贏11：9扳平，雖第5局再被對手以11：9拿下，落後局數2：3，但黃鎮廷頂住壓力連贏11：9及11：8，局數4：3拿下勝利殺入4強，不但穩奪今屆港乒唯一獎牌，亦成為自2006年多哈亞運摘銅的李靜後，相隔17年港乒首面男單獎牌。而他將於後日的4強面對國家隊的世界二哥王楚欽爭入同晚舉行的決賽。

至於負傷征戰今屆亞運的杜凱琹，則與拍檔朱成竹以世界排名第4身分，在女雙先後淘汰中國澳門隊及韓國隊組合躋身8強，今面對從未在國際賽事亮相的年輕朝鮮隊「神秘組合」嵯水影／樸水鏡，首局戰至「刁時」輸10：12，逐漸熟悉敵軍打法的「杜朱配」其後雖連贏兩局11：8及11：6，但知己知彼的朝鮮組合亦發力壓制前3板，令港隊再輸兩局6：11、11：8，局數2：3飲恨，與獎牌緣慳一面。

高爾夫球方面，首兩日在男子個人賽高踞榜首的22歲港隊新星許龍一，今雖在首節先打出3次「柏忌」，但及後拿下3隻「小鳥」以平標完節。及後在表現回勇，並在第13及17洞再捉到「小鳥」，終以平標準2桿的70完成，總成績以低標準24桿的192續居首，領先次席的中華台北隊球手洪健堯3桿，明於煞科日爭金。至於男子團體賽同闖決賽輪的隊友張雄熙及黑純一則分列第11及27位，總成績暫居第3，同樣有望為香港高球隊爭奪隊史亞運首牌。許龍一賽後表示：「開始時發揮不太順利，但幸好仍克服堅持過來。」

另外，在女子組躋身決賽輪的港將韓紫琳及劉弦今同以高標準73桿完成，總成績同以低標準2桿的214並列第16，而團體賽則暫排並列第7。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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