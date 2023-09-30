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杭州亞運直擊｜港三籃女隊12強止步　偕女排同負日本 (17:24)

港隊今午（30日）在杭州亞運在三人籃球女子12強硬撼日本隊，雖有吳欣潼獨取全場最高9分，仍以14：22告負，無緣8強。眾將賽後認為此戰為今屆發揮最好的一仗，並從對手身上獲益良多。

三人籃球賽事年齡限制定為23歲以下，港女籃派出吳欣潼、關海珮、陳穎欣及何佩盈參戰，初賽雖先後不敵蒙古及約旦隊，但菲律賓隊棄權下，仍以C組第3出線12強。此戰面對B組次名的日本隊，港隊早段由關海珮射入兩分球先開紀錄，並與對手一直拉鋸比分，至比賽中段落後5：6時，遭敵軍打出一段5：0攻勢拉開。日本隊的窪田真優在完場前16秒於外線射入兩分球，令球隊提前達到「爆分」終結賽事，港隊以14：22敗陣，完成亞運之旅。

港女隊在亞運三籃三戰皆北，然而一眾隊員均認為本仗為發揮最好的一役，其中效力本港女甲球隊荃灣的20歲小將關海珮說：「此仗手風順好多，有很多起手，只是沒把握住。她們（日本隊）是強隊，很怕一開始已被拉開，出乎意料地，我們其實可以跟對方拉成均勢」。

跟亞洲前列的日本隊交手過後，關海珮亦感慨獲益良多，「很快、很硬淨，就算仆低都好快起身。防守腳步很快，利用轉髖、碎步等緊貼，讓我們難以起手」。

至於今日展開的女排分組賽，港隊直落以局數0：3不敵日本隊，明日轉戰哈薩克隊爭響勝鼓。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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