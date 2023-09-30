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杭州亞運直擊｜女子壁球港隊團體決賽反負馬來西亞摘銀　連續兩屆收穫獎牌 (15:23)

香港女子壁球隊今午（30日）於杭州亞運女壁團體賽決賽火併宿敵馬來西亞隊，縱有湯芷穎先拔頭籌，惟何子樂及陳善鈺其後均不敵對手，場數反負1：2收穫銀牌，無緣衛冕，惟仍連續兩屆亞運都奪得獎牌。

壁球港隊自1998年曼谷亞運起每屆均有獎牌，包括2018年雅加達亞運勇奪2金2銀，不過上屆女團奪金陣容中，主將歐詠芝和陳浩鈴已退役，餘下何子樂及李嘉兒仍在陣中續戰今屆，聯同湯芷穎和新科亞洲賽女單冠軍陳善鈺，在被稱為「水晶宮」的杭州奧體中心國博壁球館出戰，日前在分組賽A組接連擊敗蒙古、泰國、日本及韓國隊，4勝全勝首名晉級4強，昨再以場數2：1擊敗印度隊殺入決賽，坐銀望金。

女子壁球團體賽每場5局3勝，採取3場2勝制。港隊今午決賽遇上老對手的馬來西亞隊，由31歲老將湯芷穎打頭陣，面對馬來西亞的Arnold Rachel Mae首局先失7：11，次局以11：7扳平，第3局鬥得難分難解，Arnold最後連取3分以11：8再次領先。湯芷穎在第4局沉着應戰勝11：8，局數追回2：2。決勝局雙方分數梅花間竹，湯芷穎在領先5：4時連取4分拉開優勝，終勝11：6，局數險勝3：2為港隊先拔頭籌。

何子樂出戰第2場對今年亞洲賽不敵陳善鈺的女單亞軍Sivasangari Subramaniam，首局先取1分下連失6分，先輸5：11，次局何子樂曾落後數分下力追至7：7平手，曾反超前8：7，惟尾段被對方連取數分負8：11再失一局。第3局何子樂續陷劣勢，曾追至4：5下連失4分，雖在決勝分追回2分拉近分數，仍以6：11敗陣，直落3局被大馬隊場數追成1：1。

最後一場生死戰由陳善鈺出擊，面對同樣21歲的Aira Binti Azman，先失1球下由落後1：4，分數由相差3分漸被拉開差距，先輸一局5：11。次局陳善鈺續發揮欠順，初段續落後追回5：5平手，但其後連失5分，縱曾連追3分至8：10，仍負8：11。關鍵一局雙方初段得分梅花間竹，陳善鈺反超前3：2，再將比數拉開5：3，但後因失誤被追成5：5。及後雙方繼續咬緊分數多次平手鬥到9：9，結果陳善鈺在兩度「刁時」下險勝13：11，追回一局。第4局陳善鈺連失4分才搶回1分，手風欠順落後至1：7，不過陳未有放棄連取6分追至7：9，惟最終仍負8：11，局數1：3落敗。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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