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杭州亞運｜港隊9月29日添1銀3銅　9月30日焦點賽程　壁球女團鬥大馬爭金 (23:45)

杭州亞運完成第6日賽事，港隊本日（29日）增添1銀3銅，累計得5金13銀18銅，在獎牌榜續居第7。

港隊9月29日（星期五）獎牌一覽（1銀3銅）

場地單車　李思穎　女子全能賽　銀牌

游泳　何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐、譚凱琳、張心悅、林凱喬、楊凱晴、鄭莉梅　女子4×100米混合泳接力　銅牌

劍擊　何瑋桁、吳浩天、方凱申、劉昊峯　男子重劍團體賽　銅牌

壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅牌

港隊9月30日（星期六）焦點賽程

時間    項目    賽事（焦點港將）

早上06：30    高球    男、女子個人賽、團體賽第3日

早上08：00    馬術    三項賽：盛裝舞步團體及個人賽

早上08：00    三鐵    女子個人賽（彭詩雅）

早上09：00    田徑    男子跳遠、女子100米跨欄初賽（陳銘泰、高皓塱、呂麗瑤、盛楚殷）

早上09：00    輪滑    女子速度輪滑1萬米積分淘汰賽決賽（王蘊妮）

中午12：00／晚上19：15    乒乓    男單、男雙、女雙8強（黃鎮廷、何鈞傑、杜凱琹、朱成竹）

下午13：00    壁球    女子團體決賽：香港vs.馬來西亞

下午14：30    排球    女子分組賽：香港vs.日本

晚上19：00    電競    《夢三國2》決賽：香港vs.中國

晚上20：00    籃球    男子分組賽：香港vs.中國

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