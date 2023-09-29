杭州亞運直擊｜港隊女子4×100混合泳接力破港績　藉新加坡隊「DQ」補上奪銅 (21:37)

港隊今早先收起決賽上陣的4人，派出張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅出戰初賽，結果合力游出4分08.34秒，總成績第4名晉級決賽。港隊首棒先由上演告別戰的歐鎧淳游背泳，首50米領先下，以第2名交棒。緊接游蛙泳的何詩蓓在後50米發力，完成第2棒後進佔首位。及後游蝶泳的簡綽桐被日本、韓國及新加坡隊泳手超前，失去三甲位置，結果在譚凱琳完成壓軸的自由泳後，以4分01.72秒觸池。此成績較港隊在前年締造的香港紀錄快0.05秒，當時何詩蓓、歐鎧淳及譚凱琳均在陣，餘下一棒則為楊珍美。

港隊賽後原以第4名完成比賽，但大會其後指新加坡隊最後一棒的柯婷文，因過早跳池被取消資格，失去銅牌；港隊因而補上季席，連續4屆在此項目獲得獎牌。金牌則由日本隊以3分57.67秒奪得，時間快銀牌的韓國隊2.46秒。

港隊另有關鵬在200米背泳躋身決賽，最終游出2分03.18秒，在8名泳手中敬陪末席。中國隊的徐嘉余則以1分55.37秒封王，取得個人今屆第5金。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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