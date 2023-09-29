杭州亞運直擊｜李思穎全能賽摘銀　個人今屆第3牌　港隊場地單車3銀1銅收官 (20:52)

李思穎今屆已在女子麥迪遜摘銀及團體追逐賽掛銅，此戰在首兩項捕捉賽及配速賽分別取得次名及首名，完成一半後與尋求衛冕的日本隊車手梶原悠未以總分78分並列首位。她在第3項的淘汰賽雖只得第4名，落後梶原悠未6分；在壓軸的記分賽則獲15分，最終總分127分完成，以11分之差落後梶原悠未，摘下銀牌。

李思穎視奪金的梶原悠未為偶像，對於這仗在配速賽擊敗對方，賽後坦言感意外，「之後她開始見我表現不俗，比賽時會盯着我。本來打算『偷雞』，最後失敗了」。總結在首戰亞運場地單車的表現，她亦自感圓滿，「所有目標都能達成，在團體（追逐賽）奪牌最開心，是完全意想不到」。她在下周三將轉戰公路賽，表明續以衝擊獎牌為目標。

昨在男子全能賽摘銀的梁嘉儒，今轉戰麥迪遜賽，伙上屆與張敬樂奪金的梁峻榮為港隊爭衛冕。兩人開局大勇，首9個衝刺圈中有7個成功搶分，一度進佔首位，其中在第7個衝刺圈更首名衝線得5分。

兩人及後在第10至12個衝刺圈曾陷得分荒，被日本及韓國隊組合超前，並被哈薩克隊追至並列第3；他們在第13個衝刺圈再取得5分，不過仍被在第7個衝刺圈起連續14圈得分的哈薩克隊力追，更在第17個衝刺圈後被對方後來居上。港隊最終以31分完賽得「梗頸四」，較哈薩克少6分。完成200圈後，日本與韓國隊同得54分，但前者在壓軸雙倍分數圈搶下首名，因而力壓對手奪金。

此外，出戰男子凱林賽的杜焯熙在準決賽以小組第4名轉戰第7至12名次賽，並以第9名完成。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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