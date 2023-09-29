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杭州亞運｜高球港將許龍一低標22桿居首　誓爭男子個人賽金牌 (20:10)

杭州亞運高爾夫球項目今（19日）舉行次日賽事，港將許龍一在男子個人賽，以低標準桿22桿暫居榜首，將於餘下兩日賽事力爭金牌。

今年初在主場出戰國際都會高爾夫球錦標賽封王的22歲港將許龍一，本屆初戰亞運在男子個人賽表現突出，繼昨於首日18洞打出低標準桿10桿的62領先後，今於次日賽事打出低標準桿12桿的60，總成績以低標準桿22桿續排榜首，晉級明、後日的決賽輪，爭取隊史首面獎牌。而其隊友張雄熙及黑純一同告出線決賽輪，伍城鋒則以高標準4桿未能晉級，但港隊在團體賽總成績仍以低標準38桿僅次韓國隊居次，同樣有望爭牌。

許龍一賽後表示滿意發揮，並希望團體賽亦可奪牌而回，「今天場上表現達到自己的目標。一開始感到頸部有點不適，但還是設法完成比賽。比賽期間，我一直在為隊友打氣，希望大家堅持下去，爭取躋身決賽輪，很高興我們做到了，還有兩場比賽，必須專注繼續打出水準」。

女子組方面，港隊代表韓紫琳及劉弦同以低標準3桿晉級決賽輪，惟歷來首名出戰職業賽的港將陳芷澄，則意外地以低標準1桿的143，戰畢兩日賽事後被淘汰。而港隊在女團以低標準6桿並列第7位驚險出線，晉級決賽輪續爭佳績。

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