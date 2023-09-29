明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜港乒雙打傳喜訊　杜凱琹朱成竹女雙絕地反勝韓組合闖8強　「黃何配」男雙同過關 (17:30)

香港乒乓球隊今續分途出戰，其中男、女子雙打齊迎喜訊，黃鎮廷／何鈞傑先於男雙以局數3：1淘汰塔吉克隊組合，而杜凱琹／朱成竹則在女雙以局數3：2反勝韓國隊組合李恩惠／梁夏銀，雙雙晉級8強，與獎牌一步之遙。

早前在團體賽失利的港乒轉戰單、雙打後續爭佳績，其中負傷出戰的杜凱琹，在好拍檔蘇慧音因傷避戰今屆賽事下，改與朱成竹合作出戰，二人昨先後擊退中國澳門及韓國隊組合後殺入16強，今面對另一韓國隊組合李恩惠／梁夏銀，雖然先輸兩局3：11、9：11，但背水一戰下加上現場觀眾的打氣聲，及後連贏3局11：3、11：6、11：8，局數反勝3：2，明日於8強若取勝將可穩奪獎牌。

男雙方面，黃鎮廷／何鈞傑昨直落3局輕取巴林隊組合後，今亦在未受太大考驗下以11：8、11：7、7：11、11：1，局數3：1淘汰塔吉克隊組合晉級，明日於頭場的8強惡鬥世界排名第一的國家隊組合樊振東／王楚欽。

至於其餘項目，杜凱琹在女單16強以局數1：4不敵中華台北隊的陳思羽，朱成竹則在同階段以直落4局不敵國家隊好手王藝迪。至於林兆恆在男單16強惡鬥國家隊的「世一」樊振東，力戰下亦直落4局飲恨。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊｜港男重劍團體賽4強止步首摘銅　劍擊隊亞運9面獎牌收官

杭州亞運：賽事戰報｜港隊奪首面電競獎牌明晚爭金　女泳隊混合泳接力入決賽　田徑賽事開鑼

杭州亞運｜港隊柔道女將徐淑琪遭內部「DQ」　發文斥決定輕率　「遺憾將比疤痕深」

杭州亞運｜港隊9月28日添4銀1銅　9月29日焦點賽程　錢文傑程小雅20公里競走登場

相關字詞﹕體育 編輯推介 亞運 杭州亞運 乒乓球 杜凱琹 朱成竹 黃鎮廷 何鈞傑

上 / 下一篇新聞