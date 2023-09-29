杭州亞運直擊｜港乒雙打傳喜訊　杜凱琹朱成竹女雙絕地反勝韓組合闖8強　「黃何配」男雙同過關 (17:30)

早前在團體賽失利的港乒轉戰單、雙打後續爭佳績，其中負傷出戰的杜凱琹，在好拍檔蘇慧音因傷避戰今屆賽事下，改與朱成竹合作出戰，二人昨先後擊退中國澳門及韓國隊組合後殺入16強，今面對另一韓國隊組合李恩惠／梁夏銀，雖然先輸兩局3：11、9：11，但背水一戰下加上現場觀眾的打氣聲，及後連贏3局11：3、11：6、11：8，局數反勝3：2，明日於8強若取勝將可穩奪獎牌。

男雙方面，黃鎮廷／何鈞傑昨直落3局輕取巴林隊組合後，今亦在未受太大考驗下以11：8、11：7、7：11、11：1，局數3：1淘汰塔吉克隊組合晉級，明日於頭場的8強惡鬥世界排名第一的國家隊組合樊振東／王楚欽。

至於其餘項目，杜凱琹在女單16強以局數1：4不敵中華台北隊的陳思羽，朱成竹則在同階段以直落4局不敵國家隊好手王藝迪。至於林兆恆在男單16強惡鬥國家隊的「世一」樊振東，力戰下亦直落4局飲恨。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊｜港男重劍團體賽4強止步首摘銅 劍擊隊亞運9面獎牌收官

杭州亞運：賽事戰報｜港隊奪首面電競獎牌明晚爭金 女泳隊混合泳接力入決賽 田徑賽事開鑼

杭州亞運｜港隊柔道女將徐淑琪遭內部「DQ」 發文斥決定輕率 「遺憾將比疤痕深」

杭州亞運｜港隊9月28日添4銀1銅 9月29日焦點賽程 錢文傑程小雅20公里競走登場