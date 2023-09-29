杭州亞運直擊｜港男重劍團體賽4強止步首摘銅　劍擊隊亞運9面獎牌收官 (17:00)

港隊在男重團體排2號種子，由個人賽銅牌得主何瑋桁聯同吳浩天和方凱申正選，8強面對烏茲別克隊，首3局打成7：7平手，戰至第5局何瑋桁打出5：2，將分數拉開至17：13，加上方凱申於第8局打出12：5，將分差拉開至14分，港隊終勝45：31，不設銅牌戰下鎖定獎牌。

此外，男重港隊打入4強後，全隊成員立即展示亞運前夕因病退出的隊友周澤軒之戰衣，方凱申還手持及戴上周澤軒的頭罩合照，寓意與戰友並肩作戰。

4強面對世界排名第6的哈薩克隊，首兩局打成7：7平手，但其後第3局起漸被拉開落後8分，在面對哈薩克劍手Sharlaimov的3局內均陷劣勢，終以30：45落敗，無緣決賽，仍首次獲得團體賽銅牌。

方凱申賽後稱，有賴兩名隊友何瑋桁和吳浩天在個人賽取好成績，才在團體賽取得較好種子名次，得以首獲團體賽銅牌。對於周澤軒未能隨隊一事，方稱令隊友們更明白到所有事非必然，同時發現隊友彼此關懷較預期深，笑言回港後會與對方一起慶祝。何瑋桁透露在個人賽摘銅後連續3晚都緊張到睡不好，「因為我們今次來的目標是團體賽獎牌，感謝隊友給予我很大信心」。吳浩天稱獎牌對男重港隊是一份肯定，為未來賽事注下強心針。

女子佩劍團體賽方面，港隊由薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及歐倩瑩出戰，16強以45：17輕取孟加拉隊，8強面對世界排名第2的韓國隊，戰至第4局大幅落後9：20。朱詠翹於第5局打出10：5追近分數至19：25，惟港將其後4局無力回天，終負25：45，8強止步。

香港劍擊隊杭州亞運獎牌數目（1金1銀7銅）

張家朗 男子花劍個人賽 金牌

江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體賽 銀牌

蔡俊彥 男子花劍個人賽 銅牌

何瑋桁 男子重劍個人賽 銅牌

江旻憓 女子重劍個人賽 銅牌

陳諾思 女子花劍個人賽 銅牌

張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體賽 銅牌

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 男子重劍團體賽 銅牌

鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄 女子花劍團體賽 銅牌

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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