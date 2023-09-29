杭州亞運｜港隊柔道女將徐淑琪遭內部「DQ」　發文斥決定輕率　「遺憾將比疤痕深」 (16:47)

27歲的徐淑琪這次是第2次出征亞運，原定星期日出戰52公斤級項目16強，但因棄權未能亮相，無緣面對最終摘銅的韓國隊選手鄭叡璘。她昨晚在社交網透露棄賽背後，全因比賽當日獲告知因傷患為由，遭取消比賽資格，並因此斷送爭奪巴黎奧運資格的機會，「膝蓋的傷患大概透過手術會痊癒，但失落兩個大型運動會資格的遺憾，將比膝蓋上的疤痕留得更深」。

徐淑琪1月曾在訓練受傷導致右膝前十字韌帶及內側韌帶斷裂，「連同在2016年斷裂的後十字韌帶，右腳只剩下一條完好的韌帶」。然而她未決定立即開刀，改以每日反覆練習強化肌肉，不久就恢復訓練，並在傷後3個月於科威特舉行的亞洲柔道公開賽取得銅牌，「不僅為自己打下了強心針，更證明了給所有人看，沒有甚麼不可能」。

對於突然遭內部「DQ」，她透露賽前一周曾收到通知代表團首席醫生張維質疑傷勢並再做檢查，「自以為成績已是最好證明，我不敢相信到比賽前夕還可以推翻早前做的體檢，一切測試及成績，只看1月受傷時的磁力共振報告及所謂權威性文獻，便輕易剝奪我參賽的資格」。

她更心痛特意飛赴杭州觀戰的親友，讓他們失望而回，「對不起沒能讓你們親眼看到我在場上比賽的模樣，對不起我沒能信守讓你們為我驕傲的承諾，也對不起讓你們看到我難過的樣子」。

貼文一出多名港將均在留言為情况婉惜，其中同樣面對膝傷困擾的「跳高女神」楊文蔚表示，認為即使不動手術仍有機會痊癒，「真的沒有不可能的事，所以好明白你嘅感受。大家係未來都要繼續爭氣」。

港協暨奧委會及後就事件回應，表示尊重醫療團隊的專業判斷，相關決定獲遴選委員會認同，同時亦理解個別運動員的切身感受，對運動員未能參賽感到可惜。

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