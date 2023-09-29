杭州亞運直擊｜女子壁球港隊團體賽4強挫印度坐銀望金　明午鬥大馬爭衛冕 (14:29)

壁球港隊自1998年曼谷亞運起，每屆均有獎牌，包括2018年雅加達亞運勇奪2金2銀，上屆女團金牌陣容的何子樂及李嘉兒續戰今屆，聯同湯芷穎和陳善鈺，在被稱為「水晶宮」的杭州奧體中心國博壁球館參賽，日前在分組賽A組接連擊敗蒙古、泰國、日本及韓國隊，4勝全勝首名晉級4強。

今早面對B組次名的印度隊，由新科亞洲賽冠軍陳善鈺打頭陣，以11：6、11：7及11：3輕取對手，場數領先1：0。第二場何子樂於與對手各勝兩局，決勝局負8：11，局數輸2：3，被印度隊追成場數1：1。

最後一場生死戰由李嘉兒應戰，首局以11：8先下一城，再贏11：7及12：10，以場數3：0勝出，總場數以2：1擊敗印度隊殺入決賽，明午1時將鬥直落兩場淘汰韓國隊的馬來西亞隊。

李嘉兒在賽後坦承，自己求勝心切致失準，「第3局很想贏，心急了一點，結果多次出錯。那記判決令我有點激動，但同時令我更加有火。刁時兩分我很清醒，知道要打得簡單就可以」。

香港女子壁球隊上屆在雅加達亞運團體賽奪金的班底中，歐詠芝和陳浩鈴早已退役，只剩何子樂及李嘉兒仍在陣中。李嘉兒當時為後備的第4板，5年後以第3板身分再戰亞運，她坦承心態無大分別，「上屆我在場外緊張地支持隊友，今次我在場內比賽也很緊張，但看到隊友用堅定的眼神支持我，團隊精神都一樣」。

她續指，若沒有陳善鈺和何子樂奮戰，自己亦沒機會助港隊取勝，並將勝利歸功團隊，「這不是只有我一個人的勝利，是團隊一起努力贏下來的」。

至於世界排名第24、為港隊打第1板的何子樂，坦言渴望拿下勝仗，減輕李嘉兒的壓力，惟無形之中令自己受壓。她期望希望入決賽後，能像上屆一樣奪金。

港隊決賽對手為馬來西亞隊，應屆亞洲賽女單冠軍陳善鈺就稱球隊很熟悉對手打法，會好好備戰。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運：賽事戰報｜港隊奪首面電競獎牌明晚爭金 女泳隊混合泳接力入決賽 田徑賽事開鑼

杭州亞運｜港隊9月28日添4銀1銅 9月29日焦點賽程 錢文傑程小雅20公里競走登場