杭州亞運｜中華台北棋士許皓鋐橫掃世界前3棋手奪圍棋首金　決賽挫中國棋王柯潔成熱話 (13:32)

圍棋相隔13年重返亞運，上次於2010年廣州亞運共設男子團體，女子團體和混合雙人3項賽事，3面金牌都由韓國取走，中華台北隊取得一面女團銅牌。

昨誕生亞運史上首面圍棋個人賽獎牌，今屆世界排名第35名的許皓鋐，在男子個人賽8強先擊敗世界第2的韓國隊棋手朴廷桓，4強再挫綽號「申工智能」的世界第一韓國天才棋手申真諝，決賽面對曾經挑戰人工智能AlphaGo（阿爾法圍棋）的中國棋手柯潔，雙方都曾經陷入劣勢下，許皓鋐最終以4分之3子之差力克世界第3的柯潔，接連擊敗世界前3棋手勇奪中華台北隊圍棋史上首面亞運金牌，含金量極高。

賽後微博熱搜，「柯潔銀牌」、「柯潔逆轉」和「柯潔勝率」等關鍵字都排在前10位。據報道，柯潔賽後受訪時將銀牌藏在衣服內，並向支持者道歉，以8連勝姿態打入決賽的他直言，原本對這面金牌志在必得，故失望地說：「這次失敗對我打擊還是挺大的，沒有什麼時刻，比這盤棋更遺憾了。原本我以為要贏了，結果被反超輸了。因為最近我沒怎麼輸過棋，現在我也有點恍惚，到底怎麼輸也沒弄明白」。他更自嘲着後輩不要學自己，稱未來年輕棋手們要好好把握機會，不要像他一樣在亞運留下遺憾，也希望緊接在團體賽力爭金牌。

22歲的許皓鋐受哥哥影響於4歲已開始學棋，很快展現天賦，之後長年每天清晨自己搭高鐵前往台北的棋院學棋，一日至少10小時，天黑才搭車回新竹。2013年在12歲展開職業生涯成為初段，憑藉締造史無前例的8冠王佳績，去年底晉升為九段。2017年因沒有打入棋王賽循環圈，一度萌生退意想回校園讀書，最後再戰於2020年首奪棋王頭銜，是中華台北現時最強的棋手。

他賽後被中、台傳媒包圍訪問，稱這面金牌令他達成小時候的夢想，「從小夢想是希望能夠打敗世界上最強的棋手，他們就是中、韓最強的棋手」。他認為自己勝在心態，「可能比較沒有負擔」，也希望藉今次亞運賽事，令更多人關注圍棋這項運動，「代表中華台北得到第一名，感覺和一般世界大賽冠軍還是不一樣」。此前受訪亦提及，他所追求的不只是棋盤上的勝負，更希望像日本漫畫《棋魂》的角色一樣，下出「神乎其技的一手」。

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