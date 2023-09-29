杭州亞運：賽事戰報｜港隊奪首面電競獎牌明晚爭金　女泳隊混合泳接力入決賽　田徑賽事開鑼 (12:30)

至於「小車神」李思穎贏得1銀1銅後，今午將出戰今屆第3個項目，在女子全能賽爭第3面獎牌。在男子全能賽摘銀的梁嘉儒，則伙拍梁峻榮出戰男子麥迪遜賽決賽。羽毛球港隊亦將出戰男子團體賽8強。田徑賽事亦於今日開鑼。

9月29日（五）港隊戰報：

【22：05】田徑：港隊4將分途出戰男、女子100米初賽，其中李康傑在男子組第2組以10.59秒排5止步，隊友石錦程則以10.55秒在第3組同列第5，總成績則以第24位僅僅未能出線準決賽。女子組方面，江俊淇在第1組跑出11.87秒排第6止步，隊友梁筠宜則在第3組以12.01秒排第5同樣無緣過關。

【18：00】體操：體操項目煞科，港隊由吳家祺出戰男子跳馬決賽，初賽以第3名晉級的他，決賽兩跳分別獲14.200及13.400分，總成績獲13.800分，在8名選手中排第7。金牌則由取得15.016分的日本隊好手谷川航奪得。

【17：30】乒乓：港乒男、女子雙打齊迎喜訊，黃鎮廷／何鈞傑於男雙以局數3：1淘汰塔吉克隊組合，杜凱琹／朱成竹則在女雙以局數3：2反勝韓國隊組合李恩惠／梁夏銀，雙雙晉級8強，與獎牌一步之遙。

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【17：00】劍擊：劍擊項目今日煞科，男子重劍及女子佩劍團體賽，男隊在4強力戰下不敵哈薩克隊，仍首穫重劍團體銅牌；女隊則於佩劍團體8強止步。香港劍擊隊今屆亞運取得1金1銀7銅共9面獎牌收官。

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【14：00】壁球：力爭衛冕的香港女子壁球隊於團體賽4強以場數2：1擊敗印度隊，坐銀望金，將於明午決賽對馬來西亞隊。

杭州亞運直擊｜女子壁球港隊團體賽4強挫印度坐銀望金 明午鬥大馬爭衛冕

【13：00】游泳：港隊在女子4x100米混合泳接力初賽派出張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅，在第1組合力游出4分08.34秒，總成績第4名打入今晚9時04分的壓軸決賽，何詩蓓有機會再次上陣再爭獎牌。中國隊在第2組最後一棒接棒時偷步遭取消資格。港將關鵬男子200米背泳以2分02.58秒，總成績第6打入今晚7時56分的決賽。

【12：00】乒乓：港乒一姐杜凱琹及朱成竹分途出戰女單16強均止步。杜凱琹以局數1：4不敵中華台北隊球手陳思羽；朱成竹則直落4局負予中國隊球手王藝迪，無緣晉級。黃鎮廷／何鈞傑在男子雙打16強以局數3：1擊敗塔吉克選手，晉級8強將鬥中國的樊振東／王楚欽。

【12：00】電競：港隊成員袁柏林、葉浩林、羅慶隆、陳卓傑及葉煒林早上出戰電競《夢三國2》4強，以局數2：0淘汰泰國隊入決賽，坐銀望金，亦是港隊史上首面亞運電競獎牌，將於明晚7時跟中國隊爭奪金牌。

【11：00】競步及三項鐵人：亞運田徑賽事今開鑼，早上率先舉行男、女子20公里競走決賽，港將錢文傑在男子賽以1小時37分43秒完賽排第10名；程小雅於女子賽以1小時43分27秒排第6；而男子三項鐵人賽，港將伍泰龍一度升上第2，最終以1小時53分38秒獲第5名。

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