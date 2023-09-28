杭州亞運｜港隊9月28日添4銀1銅　9月29日焦點賽程　錢文傑程小雅20公里競走登場 (23:45)

杭州亞運完成第5日賽事，港隊本日進帳4銀1銅，累積5金12銀15銅，在獎牌榜排第7位。
港隊9月28日（星期四）獎牌一覽（4銀1銅）
單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀牌
單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀牌
游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀牌
馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀牌
劍擊 鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄 女子花劍團體賽 銅牌
港隊9月29日（星期五）焦點賽程
時間 項目 賽事（焦點港將）
早上06：30 高球 女子個人賽次日（陳芷澄、劉弦、韓紫琳）
早上07：00 田徑 男、女子20公里競走決賽（錢文傑、程小雅）
早上08：00 三鐵 男子個人賽（奧斯卡、伍泰龍）
早上09：00 羽毛球 女子團體賽8強
早上10：00 游泳 女子4×100米自由泳接力初賽
早上10：00 乒乓 男、女子單打／雙打16強、混雙4強
早上11：00／下午16：00 壁球 男、女子團體賽4強
早上11：00／晚上18：00 劍擊 女子佩劍團體賽4強／決賽
下午13：00 三籃 男子分組賽：香港vs.約旦
下午13：30 籃球 女子分組賽：香港vs.菲律賓
下午14：00 手球 女子分組賽：香港vs.尼泊爾
下午15：00 三籃 女子分組賽：香港vs.約旦
下午16：00／晚上18：35 劍擊 男子重劍團體賽4強／決賽
下午17：00 羽毛球 男子團體賽8強
晚上21：00 田徑 男、女子100米初賽（李康傑、石錦程、江俊淇、梁筠宜）
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