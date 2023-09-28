杭州亞運直擊｜鄭曉為認女花劍輸心態及狀態　陳諾思為因傷作壁上觀失望 (22:29)

日前在女花個人賽摘銅的陳諾思，因右腳拗柴只在8強後備上陣，而鄭曉為、符妤名及關渝澄領銜出擊，先以45：15大勝泰國隊過關。不過，她們在4強面對韓國隊，力戰下以25：45告負。鄭曉為繼2010年後再戰亞運，並同樣在團體賽摘銅，她坦言對成績失望，但樂見自己進步，「希望今次汲取教訓，往後比賽做得更好。現在的決心較以前大得多，也確信自己可以去到更高水平，明年最大目標是爭取奧運資格」。

對於港隊以20分之差落敗，鄭曉為認為分數不完全反映兩隊實力差距：「論實力我們不比韓國隊差，但比賽不是只講實力，心態、狀態亦有影響，我們在這方面做得不好」。她又稱眼見隊伍落後，心急追分致出錯，而且兩隊近年多次交手，彼此熟悉打法。陳諾思則因個人賽8強拗柴，在團體賽負傷上陣一局後，便全程作壁上觀，她表示失望，「可能當時在個人賽腎上腺素高，因此不覺得痛，但腳踝翌日開始腫痛，好可惜不能在團體賽4強上陣」。

另外，亞運劍擊賽明日煞科，港隊男重和女佩將在團體賽分途爭標。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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