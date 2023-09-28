杭州亞運直擊｜何詩蓓50米自由泳摘銀奪今屆第5面獎牌　0.08秒之微僅負張雨霏 (19:41)

今屆累計獲2金2銅的何詩蓓，此戰力爭成為港隊首名單屆獨取3金的運動員。她今早初賽游出24.94秒，總成績第2名晉級決賽，僅次以24.50秒打破亞運紀錄的中國隊4金星將張雨霏。兩人在決賽叮噹馬頭，最終張雨霏以24.26秒率先觸池，繼初賽再刷新大會紀錄，取得個人今屆第5面金牌。何詩蓓則以0.08秒之差屈居銀牌，然而本屆累積5獎牌的她，仍創下港隊亞運單屆個人獎牌數紀錄。至於另一中國隊代表程玉潔，則以24.60秒得銅牌。

何詩蓓及後伙鄭渝、鄭莉梅及歐鎧淳出戰女子4×200米自由泳接力決賽，游出8分02.42秒得「梗頸四」，但成功以2.13秒刷新在2014年仁川亞運的港績。單日締造兩港績的她笑言早已預備好多線出擊，「我在備戰亞運時，做了好多有氧訓練，亦準備好怎樣恢復。（亞運）是辛苦的，但我事前做足準備，所以精神上不太吃力」。

何詩蓓又說，事前並未為出戰50米自由泳作針對性訓練，「但我知道自己整個亞運的狀態不差，也希望在這項目游到個人最佳成績，現在做到都很開心」。游泳項目明天煞科，她預料將出戰女子4×100米混合泳接力賽，再爭獎牌。

男子200米蛙泳決賽方面，港隊有「世青蛙王」麥世霆及趙浩俊（Adam Chillingworth）晉身決賽，與世界紀錄保持者、中國隊星將覃海洋同場較量。初賽首名晉級的覃海洋，在決賽首50米已一馬當先，領先次席的隊友董志豪接近1秒，最終成功領放，以打破亞運紀錄的2分07.03秒稱王，奪得今屆個人第4金。至於麥世霆及趙浩俊分別以2分12.46秒及2分13.30秒完成，獲第5及第6名。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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