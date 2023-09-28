杭州亞運直擊｜吳翹充吊環決賽迎生涯告別戰　難捨賽場盼日後續貢獻香港體操 (20:13)

吳翹充上屆在雅加達亞運得「梗頸四」，這次以應屆亞洲賽季軍身分捲土重來。資格賽以第8名晉級的他，此戰以難度5.8分的動作應戰，並獲8.1666完成分，總分為13.966，以0.044分之微落後日本隊的北園丈琉，以第8名告別亞運賽場。中國隊名將蘭星宇則以6.4難度分加上9.033完成分，以15.433總分力壓越南隊的阮文慶風及日本代表谷川航，贏得個人今屆第2金。

32歲的吳翹充賽前已預告會在亞運後退役，今日的告別戰獲妻女現場打氣見證。即使未能一圓獎牌夢，但仍樂見自己順利把整套動作完成，「這次主要目標是享受在舞台上每分每秒，展現在吊環上輕鬆的一面，並想趁這機會對此舞台說聲再見」。他又透露，在尾段倒立準備落法時，雖感到非常疲累，但想起女兒後拼盡全力完成，「即使將來不記得這一刻，日後還可以透過影片重看，希望她知道父親生命裏有着體操」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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