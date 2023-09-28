杭州亞運直擊｜梁嘉儒男子全能賽後上摘銀　由曾萌生退役到首奪亞運個人賽獎牌 (18:00)

梁嘉儒昨與隊友在男子團體追逐賽銅牌戰失利，今收恰心情出戰男子全能賽，首場捕捉賽以第3名衝線獲36分，惟在第2場配速賽僅得第7名，令總成績跌至第5，落後首名的窪木一茂10分。梁嘉儒在第3場淘汰賽得第3獲36分。完成3個項目後，梁嘉儒以總分100分升上第3，落後榜首的阿聯酋隊車手4分。

梁嘉儒最後一項記分賽因被烏茲別克及韓國隊車手超圈，總排名一度跌至第5，但這名27歲港將在最後25圈憑衝刺圈得分及超圈分，一共取走25分，總排名升上第2，並保住優勢，最終以143分後上勇奪銀牌，日本隊的窪木一茂以178分摘金。

梁嘉儒上屆聯同梁峻榮、張敬樂、繆正賢及高肇蔚贏得男子團體追逐賽銀牌，今屆終圓個人賽獎牌夢，衝線後表現激動振臂高呼。他稱賽前一直感到害怕，但沒有預料能夠摘銀，「之前每次都是在最後一刻飲恨，好怕今日也會出現這個結果。我為了這個亞運準備了5年，今日成績比預期好，沒想過能奪銀」。他亦透露去年曾萌生退役念頭，「我去年有3個月暫停訓練，曾經想過退役，但當時想到亞運還有不到一年時間，因此叫自己撐落去，不要辜負這幾年的訓練，所以這成績真的為自己爭返口氣」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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