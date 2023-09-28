杭州亞運直擊｜李思穎伙楊倩玉女子麥迪遜賽摘銀　單車港隊今屆第2面獎牌 (16:58)

女子麥迪遜賽全程為30公里，鬥120個圈，李思穎和楊倩玉在首5個衝刺圈有3次首名衝刺，但之後一直緊守第2，落後每次衝刺都得前3名的日本隊。

港隊及後在第8、9及10的3個衝刺圈皆取第1，將分差收窄至4分，但第11圈再被日本隊「爬頭」，在最後的雙倍分圈續落後6分，最終被日本隊力壓衝線。李思穎、楊倩玉得40分，以10分之差屈居日本隊，2人繼昨日團體追逐賽獲銅牌後，再為港隊增添一面獎牌。韓國隊以27分摘銅。楊倩玉亦繼上屆雅加達亞運伙拍逄瑤，再次於女子麥迪遜賽奪銀。

李思穎及楊倩玉賽後皆感激有6月亞洲賽的失利，成就今屆亞運的成績，李思穎稱這次成績是意料之外，「我們在亞洲賽僅得第4，經歷上次的失利後，我們調整了心理，戰術上更大膽，沒想過這次和日本隊的差距是這麼近」。楊倩玉亦稱：「我們在亞洲賽後反覆觀看錄像，尋找自己的不足，這次在接棒等細節都做得更好」。

至於吳思穎及楊礎搖在女子爭先賽200米資格賽，分別排第8及9晉級，及後2人在32強「內訌」，楊礎搖最終以11.695秒，以0.051秒壓過隊友吳思穎晉級。吳思穎轉戰復活賽成功擊敗印尼隊車手，惟吳思穎及楊礎搖在16強分別不敵日、韓車手，並於復活賽再負予泰國隊車手出局。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運｜港隊9月28日焦點賽程 何詩蓓50自由泳鬥張雨菲爭金 女子麥迪遜衝牌