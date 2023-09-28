杭州亞運直擊｜港男佩劍團體賽8強止步　大師兄羅浩天賽後痛哭　悔恨勝利從手心溜走 (15:35)

港隊在男子佩劍團體賽派出羅浩天、何思朗、陳樂熹及周頌羲應戰，眾人在16強先以45：31大勝泰國隊，晉級8強面對世界排名第7的伊朗隊，排名低10位的港隊仍拚命作戰，小將陳樂熹及周頌羲上陣亦有驚喜表現，羅浩天在第4局對菲魯扎巴特打出一波8：3的攻勢，領軍反超20：18，加上何思朗在第6局接連取分，港隊一度將優勢擴至5分。

不過，伊朗隊在第7局換入後備劍手，一舉打出10：4，港隊主將羅浩天及何思朗隨後力追不果，終以39：45告負。羅浩天完場一刻抱頭倒地，難掩失落泣不成聲，前男佩港將、現任領隊的林衍聰上前安慰，但也不禁跟多年戰友一同落淚。

羅浩天賽後接受訪問時，坦承一開始對伊朗隊未有期望，全隊放鬆心情打出驚喜，惟港隊取得領先並有望勝出，他卻感到莫名壓力，直言自己是陣中最具經驗的劍手，渴望為港隊守住勝利，「作為一名師兄，最後關頭我想為團隊頂住，要咬緊分數，想守尾的思朗易打一點。不過，當我們見到有機會，與伊朗隊分數接近，大家更加想要贏，就變得手緊」。

羅浩天曾於上屆亞運贏得兩面銅牌，不諱言勝利從手心溜走後感情緒崩潰，「開頭大家打得好好，我像浪費了機會，今場就是輸最後幾局，本身開頭大幅落後的話，應沒這樣失落」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運｜港隊9月28日焦點賽程 何詩蓓50自由泳鬥張雨菲爭金 女子麥迪遜衝牌