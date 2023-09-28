明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜港男佩劍團體賽8強止步　大師兄羅浩天賽後痛哭　悔恨勝利從手心溜走 (15:35)

香港劍擊隊今（28日）假杭州亞運分途出擊，男子佩劍在團體賽8強力戰下以39：45不敵世界排名第7的伊朗隊，無緣繼上屆再踏頒獎台。主力羅浩天在賽後倒地痛哭，接受訪問時坦承情緒崩潰。

港隊在男子佩劍團體賽派出羅浩天、何思朗、陳樂熹及周頌羲應戰，眾人在16強先以45：31大勝泰國隊，晉級8強面對世界排名第7的伊朗隊，排名低10位的港隊仍拚命作戰，小將陳樂熹及周頌羲上陣亦有驚喜表現，羅浩天在第4局對菲魯扎巴特打出一波8：3的攻勢，領軍反超20：18，加上何思朗在第6局接連取分，港隊一度將優勢擴至5分。

不過，伊朗隊在第7局換入後備劍手，一舉打出10：4，港隊主將羅浩天及何思朗隨後力追不果，終以39：45告負。羅浩天完場一刻抱頭倒地，難掩失落泣不成聲，前男佩港將、現任領隊的林衍聰上前安慰，但也不禁跟多年戰友一同落淚。

羅浩天賽後接受訪問時，坦承一開始對伊朗隊未有期望，全隊放鬆心情打出驚喜，惟港隊取得領先並有望勝出，他卻感到莫名壓力，直言自己是陣中最具經驗的劍手，渴望為港隊守住勝利，「作為一名師兄，最後關頭我想為團隊頂住，要咬緊分數，想守尾的思朗易打一點。不過，當我們見到有機會，與伊朗隊分數接近，大家更加想要贏，就變得手緊」。

羅浩天曾於上屆亞運贏得兩面銅牌，不諱言勝利從手心溜走後感情緒崩潰，「開頭大家打得好好，我像浪費了機會，今場就是輸最後幾局，本身開頭大幅落後的話，應沒這樣失落」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運｜港隊9月28日焦點賽程　何詩蓓50自由泳鬥張雨菲爭金　女子麥迪遜衝牌

相關字詞﹕體育 港隊 劍擊 佩劍 編輯推介 羅浩天

上 / 下一篇新聞