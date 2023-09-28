杭州亞運：賽事戰報｜港泳隊晉今晚5項決賽　何詩蓓爭第3金　場地單車奪兩銀 (13:00)

【19：40】乒乓：港乒混雙組合黃鎮廷／杜凱琹於8強面對世界冠軍中國隊的王楚欽／孫穎莎，以直落3局2:11、2:11、7:11落敗無緣4強及取得獎牌。黃鎮廷此前與林兆恒則分途晉級男單16強。

【17：30】馬術：力爭衛冕的「五朝元老」蕭頴瑩在馬術盛裝舞步個人賽奪得銀牌，連續兩屆均獲個人獎牌，亦為馬術港隊今屆取得1銀1銅。蕭頴瑩以排名第3晉身決賽，策騎「馬會驍騰」與另外14名騎手較量，最終以73.450分贏得一面銀牌。首戰亞運盛裝舞步個人賽的隊友何苑欣，與馬匹「Southern Cross Braemar」在決賽得61.010分排第13名。

【17：30】場地單車：場地單車賽今日舉行女子麥迪遜賽決賽，兩名港將李思穎和楊倩玉最終得40分第2名完賽，為港隊連續兩屆都奪銀牌，同時梁嘉儒在男子全能賽，憑在最後一仗記分賽力挽狂瀾，最終取得143分，僅不敵日本隊的窪木一茂摘銀，同時贏得生涯首面亞運個人賽獎牌

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【14：00】劍擊：香港女子花劍隊由今屆個人賽銅牌得主陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄出戰團體賽，在8強以45：15輕取泰國隊入4強，不設銅牌戰下肯定獲得獎牌，最終在4強以25：45不敵韓國隊，收穫銅牌，亦是香港劍擊隊今屆第8面獎牌。

【12：30】場地單車：楊礎搖及吳思穎在女子爭先賽200米資格賽，分別排第8及9晉級；梁嘉儒於男子全能單車賽衝刺賽排第7。

【12：00】乒乓：黃鎮廷／杜凱琹在混雙16強以局數3：1擊敗朝鮮隊李鄭息／卞松京，打入今晚7時10分的8強，將鬥頭號種子中國隊的王楚欽／孫穎莎；何鈞傑／李皓晴在16強與日本隊的張本智和／早田希娜激戰5局，以局數2：3飲恨出局。而杜凱琹及朱成竹均在女單32強出線。

【11：30】劍擊：香港劍擊隊由何思朗、羅浩天、陳樂熹和周頌羲出戰男子佩劍團體賽，在16強以45：31輕取泰國，8強激戰伊朗，前3局港隊落後12：15，第4局憑羅浩天打出一段8：3攻勢反超前，領先至第6局，但伊朗隊在第7局打出10：4反先，最終港隊以39：45落敗8強止步。

【11：30】游泳：今屆亞運已奪2金2銅的何詩蓓休息一日後今日再戰，出戰女子50米自由泳初賽，在第2組游出24.94秒，總成績第2名入今晚7時30分的決賽，僅次於以24.50秒打破亞運紀錄、首名晉級的中國隊4金星將張雨霏。另一港將譚凱琳在第3組以25.61秒，總成績第7入決賽。世青冠軍麥世霆在男子200米蛙泳第1組初賽，以2分12.40秒率先觸池，總成績第2，聯同總成績第7的另一港將趙浩俊齊晉身今晚7時50分決賽，與首名出線的中國星將覃海洋較量；常鈺娟在女子200米蛙泳初賽游出2分33.32秒，總成績第8入決賽；港隊在男子100米自由泳接力，由卓銘浩、何甄陶、劉平治和伍棹然游出3分23.35秒，總成績第8入決賽；何南慧、鄭渝、吳麗華和莫思騏於女子4x200米自由泳接力游出8分18.94秒，總成績第3入決賽。何甄陶與伍棹然於男子50米蝶泳初賽均排小組第5，無緣晉級。

【11：00】羽毛球：亞運羽毛球項目今開賽，女子港隊在團體賽16強以直落3局不敵有戴資穎領軍的中華台北隊，未能晉級；男子港隊今午5時出戰16強鬥泰國隊。

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