杭州亞運｜港隊9月28日焦點賽程　何詩蓓50自由泳鬥張雨霏爭金　女子麥迪遜衝牌 (11:00)

杭州亞運第5天，已為香港隊贏得兩面金牌的女飛魚何詩蓓，休戰一日後今日（28日）再次出擊，早上在女子50米自由泳順利出線，晉身今晚7時30分的決賽，與中國隊星將張雨霏鬥法，力爭個人今屆第3金。
同日亦有羽毛球項目開賽，港男、女子隊分途出戰團體賽16強；下午時間，體操有港將吳翹充於男子吊環決賽上演退役戰；李思穎及楊倩玉昨在場地單車女子團體追逐賽奪銅後，將於女子麥迪遜決賽爭牌。力爭衛冕的蕭頴瑩於馬術盛裝舞步個人賽決賽爭牌。
港隊9月28日（星期四）焦點賽程
時間 項目 賽事（焦點港將）
早上09：00 羽毛球 女子團體賽16強：香港vs.中華台北
早上09：00 劍擊 男子佩劍團體賽16強（何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲）
早上10：00 游泳 女子50米自由泳初賽（何詩蓓、譚凱琳）
早上10：16 游泳 男子50米蝶泳初賽（何甄陶、伍棹然）
早上10：39 游泳 男子200米蛙泳初賽（麥世霆）
早上10：00 乒乓 混雙16強（黃鎮廷／杜凱琹、何鈞傑／李皓晴）
中午12：00 劍擊 女子花劍團體賽8強（鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄）
下午14：30 體操 男子吊環決賽（吳翹充）
下午15：00 馬術 盛裝舞步個人賽決賽（蕭頴瑩、何苑欣）
下午15：45 單車 女子麥迪遜決賽（李思穎、楊倩玉）
下午17：00 羽毛球 男子團體賽16強：香港vs.泰國
晚上19：30 游泳 女子50米自由泳決賽（何詩蓓、譚凱琳）
晚上19：30 足球 女子分組賽：香港vs.韓國
晚上20：00 籃球 男子分組賽：香港vs.蒙古
註：HOY TV 77台直播（以電視台最終公布為準）
港隊9月27日（三）獎牌一覽（3銀3銅）
滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀牌
帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀牌
劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀牌
劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅牌
滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅牌
單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅牌