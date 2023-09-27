杭州亞運直擊｜花劍4子認無緣決賽感失望　張家朗樂見團隊更團結誓捲土重來 (23:52)

港將張家朗及蔡俊彥日前在男花個人賽穿金戴銅，今日伙崔浩然和楊子加出戰團體賽，他們以頭號種子身分直入8強，惟眾人打得手緊，以45：34挫新加坡隊，惟面對韓國隊時陷入劣勢，終以37：45落敗。

港隊4子賽後異口同聲表示，對於未能衝金感失望，惟未因此沮喪。張家朗表示：「團體方面有點可惜，本身目標是衝金，但最後輸給韓國隊，一定有不開心，但我相信我們下次做到。」蔡俊彥補充謂，對一班隊友充滿信心，相信可捲土重來。

男花以同一陣容征戰兩屆亞運，張家朗直言樂見團隊的進步，「我覺得大家心態有變，感覺比上屆團結很多。坦白說，前幾年若輸了比賽會很不開心，會質疑為什麼會這樣，但我們長大了，學會相信隊友，相信下次會做到，不會因落敗而沮喪」。至於上屆因傷缺席團體賽的崔浩然，則為港隊出一分力感高興。

不過，蔡俊彥稱港隊面對中、日、韓等勁旅有「格食格」的情况，要待假期完結後再作部署。花劍總教練Greg則表示，港隊要更快入局，打得更進取，「港隊和中、日、韓的實力相近，我們會從這敗仗汲取經驗，捲土重來」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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