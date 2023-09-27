杭州亞運｜港足淘汰巴勒斯坦　65年來首闖亞運8強 (21:34)

亞運男足自2002年改制及只容許以U23應戰後，港隊已連續4屆晉身16強，惟之前3次都未能再進一步。港足是役正選陣容與首戰烏茲別克隊時相若，僅以張憙延取代黃皓雋，而簡嘉亨上仗領紅今仗停賽。

港足在上半場大部分時間受壓，巴勒斯坦隊翼鋒Baniowda在4分鐘禁區外勁射中楣，及後一次反擊射門被港足門將謝家榮撲走。雙方之後都未能做出威脅攻勢，謝家榮於上半場尾段再瓦解對方兩次攻門，令港足半場力保不失。

換邊後港足在48分鐘打開紀錄，伏兵門前的安永佳接應孫銘謙左路傳中，射成1：0。港足在62分鐘有擴大比數機會，惟張憙延於禁區頂起腳被對方門將撲出底線。落後一球的巴勒斯坦隊多次遠射均無功而還，港足終勝1：0。連同改制前，繼1958年來再次晉身亞運8強。

而中國隊（國足）則憑陶強龍在上半場3分鐘的入球，1：0小勝卡塔爾隊，將在8強對上同日以5：1大勝吉爾吉斯隊的韓國隊。

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