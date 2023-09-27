杭州亞運直擊｜江旻憓難掩失落垂淚　佘繕妡放眼奧運積分賽 (23:26)

港隊星將江旻憓在女子重劍個人賽摘銅，她今伙佘繕妡、陳渭泠及朱嘉望出戰團體賽，以2號種子直入8強。她們先後淘汰新加坡及日本隊，與老對手韓國隊會師決賽。

港隊在決賽雖大部分時間處於下風，但眾將皆未有言棄，佘繕妡在第8局追至25：29，守尾門的江旻憓在決勝局面對宋世羅嘗試力挽狂瀾，將分差縮窄至1分，令全場觀眾為其喝采，惟她無力扭轉敗局，港隊終以34：36告負，屈居亞軍。

第3次出戰亞運的江旻憓，過去兩屆不論個人或團體賽皆得銅牌，今次領軍摘銀寫下隊史佳績，她在賽後接受訪問時，感激過往為女重付出的師姐，並指「之前得過兩面團體賽銅牌，今次轉了顏色，但希望下次再轉得更好的顏色」。

江旻憓坦承為個人賽失利感失望，「我在個人賽（4強）輸給宋世羅，覺得好失望，好想團體賽打好點，不想再輸給她」。這名世界排名第2的星將隨後在頒獎典禮一直咬唇低頭，領過獎牌及鮮花後忍掩失落，獨自垂淚。

首戰亞運的陳渭泠賽後直言，賽前感到緊張，並坦承目標好想贏韓國隊。不過，佘繕妡則稱不感壓力，「大家也是為了同一目標奮鬥，同一條心去拚這面獎牌」。而且這場決賽令她們增添信心，迎接新賽季的巴黎奧運積分賽。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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