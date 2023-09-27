明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜香港女重劍隊決賽憾負韓國摘銀　創隊史亞運團體賽最佳成績 (20:20)

香港女子重劍隊首闖亞運團體賽決賽，今晚（27日）面對世界排名第一兼上屆銀牌得主韓國隊，力戰9局下縱有主將江旻憓最後一局接連搶分，仍以34：36憾負奪得銀牌，惟創女重隊史亞運團體賽最佳成績。

位列2號種子的女重港隊今日於團體賽8強及4強先後大勝的新加坡及日本隊，自2002年釜山亞運起連續5屆團體賽均4強止步只獲銅牌，今屆終破宿命首闖決賽，坐銀望金，面對在另一場4強以30：27擊敗中國隊的韓國隊，港隊由今夏世大運女子重劍個人賽封后的佘繕妡打頭陣，首局面對今屆女重個人銀牌得主宋世羅險勝3：2，次局女重個人銅牌得主江旻憓出擊，但面對李慧仁一度反負4：6，Vivian及後連取2分兩度扳平，勢均力敵打成7：7平手。陳渭泠第3局對姜榮美連失2分後，曾被拉開分數下追回僅落後10：11。

第4局佘繕妡面對崔仁貞先各取1分，雙方咬緊分數在局數領先3：2，追成13：13平手。陳渭泠緊接對宋世羅，後者初段因劍故障一度要換劍，重開賽事後連取2分，及後陳渭泠雖2次取分，但在這局仍被宋世羅拉開分數，以15：19落後。江旻憓第6局從姜榮美連取3分，追近18：19，但被這名38歲韓國老將連取2分，之後各取1分，韓國隊領先22：19。

港隊第7局改用後備朱嘉望上陣，對崔仁貞先失2分，朱嘉望其後取回1分，該局以20：24落後。第8局由佘繕妡搶攻，面對同樣力量型的姜榮美，首1分鐘雙方都未有得分，佘繕妡完局前5秒多取1分，追近至25：29。「守尾門」的江旻憓面對宋世羅，在最後1分鐘力追至30：31，之後4度相差1分，但最後3秒宋世羅取得關鍵1分，港隊最終僅負34：36。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊｜香港男花劍隊團體賽4強力戰負韓國獲銅牌　張家朗一金一銅收官

杭州亞運｜港隊9月26日添2金1銀4銅　9月27日焦點賽程一覽

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運 亞運 劍擊 重劍 江旻憓 佘繕妡 陳渭泠 朱嘉望 團體賽

上 / 下一篇新聞