杭州亞運直擊｜香港女重劍隊決賽憾負韓國摘銀　創隊史亞運團體賽最佳成績 (20:20)

位列2號種子的女重港隊今日於團體賽8強及4強先後大勝的新加坡及日本隊，自2002年釜山亞運起連續5屆團體賽均4強止步只獲銅牌，今屆終破宿命首闖決賽，坐銀望金，面對在另一場4強以30：27擊敗中國隊的韓國隊，港隊由今夏世大運女子重劍個人賽封后的佘繕妡打頭陣，首局面對今屆女重個人銀牌得主宋世羅險勝3：2，次局女重個人銅牌得主江旻憓出擊，但面對李慧仁一度反負4：6，Vivian及後連取2分兩度扳平，勢均力敵打成7：7平手。陳渭泠第3局對姜榮美連失2分後，曾被拉開分數下追回僅落後10：11。

第4局佘繕妡面對崔仁貞先各取1分，雙方咬緊分數在局數領先3：2，追成13：13平手。陳渭泠緊接對宋世羅，後者初段因劍故障一度要換劍，重開賽事後連取2分，及後陳渭泠雖2次取分，但在這局仍被宋世羅拉開分數，以15：19落後。江旻憓第6局從姜榮美連取3分，追近18：19，但被這名38歲韓國老將連取2分，之後各取1分，韓國隊領先22：19。

港隊第7局改用後備朱嘉望上陣，對崔仁貞先失2分，朱嘉望其後取回1分，該局以20：24落後。第8局由佘繕妡搶攻，面對同樣力量型的姜榮美，首1分鐘雙方都未有得分，佘繕妡完局前5秒多取1分，追近至25：29。「守尾門」的江旻憓面對宋世羅，在最後1分鐘力追至30：31，之後4度相差1分，但最後3秒宋世羅取得關鍵1分，港隊最終僅負34：36。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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