明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜歐鎧淳100背「梗頸四」飲恨　簡綽桐100蝶得第6　國家隊張雨霏奪第4金 (22:25)

香港泳隊代表今晚在杭州亞運4項決賽中未能獲得獎牌，其中「四朝元老」歐鎧淳在女子100米背泳以第4名衝線，繼日前在女子50米背泳後，再度以「梗頸四」飲恨。另外，國家隊今晚再添4金，其中以張雨霏和覃海洋為首的男女混合4×100米混合泳接力隊，以破亞洲紀錄的3分37.73秒奪金，而張雨霏至此已獨取4金。

歐鎧淳今早出戰女子100米背泳預賽，游出1分01.34秒，總成績排名第4晉級決賽，今晚在決賽做出1分00.78秒的時間，落後季軍韓籍的李恩知0.75秒，繼女子50米背泳後，再次與亞運個人賽獎牌擦身而過。是次比賽冠、亞軍是國家隊的萬樂天及汪雪兒，時間分別是59.38和59.52秒。

至於今晚決賽最早登場的港將簡綽桐，在女子100米蝶泳決賽以59.55秒的時間得第6名，金牌得主是以55.86秒破大會紀錄的張雨霏，她賽後更將泳帽拋給觀眾；銀、銅牌得主分別是日籍的相馬愛及另一國家隊選手王一淳，而在2018年亞運奪6金2銀的23歲日籍名將池江璃花子，則只能以58.98秒得第5名。至於另一港將吳麗華則在女子400米個人混合泳決賽以4分57.79秒排第8。

男女混合4×100米混合泳接力方面，港隊先於早上的初賽派出張心悅、楊凱晴、麥世霆及何甄陶出戰，以第5快時間的3分54.20秒出線，晚上的決賽則收起麥世霆及何甄陶，改由黃培燊及劉平治出賽，結果以3分55.21秒得第6，金牌得主是由徐嘉余、覃海洋、張雨菲和楊浚瑄出戰的國家隊，時間是刷新亞洲紀錄的3分37.73秒，亞、季軍分別是日本和韓國隊。另一國家隊好手余依婷，亦在女子400米個人混合泳以4分35.44秒摘冠。此外，韓籍的黃宣優以破男子200米自由泳大會紀錄的1分44.40秒封王。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊｜香港女重劍隊決賽憾負韓國摘銀　創隊史亞運團體賽最佳成績

杭州亞運直擊｜後李慧詩時代首擊 港隊女子團體追逐賽摘銅締隊史

杭州亞運直擊｜香港女重劍隊團體賽4強擊敗日本坐銀望金　首闖決賽今晚爭金牌

杭州亞運直擊｜黃澤林反負韓國二哥　男單8強止步與獎牌緣慳

杭州亞運直擊｜香港男花劍隊團體賽4強力戰負韓國獲銅牌　張家朗一金一銅收官

杭州亞運：賽事戰報｜滑浪風帆港隊再添一銀一銅　歐鎧淳晉身女子100米背泳決賽

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運 亞運 游泳 歐鎧淳 簡綽桐 何詩蓓 何甄陶 張心悅 麥世霆 楊凱晴 張雨霏 覃海洋 池江璃花子 相馬愛 徐嘉余 編輯推介

上 / 下一篇新聞