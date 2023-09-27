杭州亞運直擊｜歐鎧淳100背「梗頸四」飲恨　簡綽桐100蝶得第6　國家隊張雨霏奪第4金 (22:25)

歐鎧淳今早出戰女子100米背泳預賽，游出1分01.34秒，總成績排名第4晉級決賽，今晚在決賽做出1分00.78秒的時間，落後季軍韓籍的李恩知0.75秒，繼女子50米背泳後，再次與亞運個人賽獎牌擦身而過。是次比賽冠、亞軍是國家隊的萬樂天及汪雪兒，時間分別是59.38和59.52秒。

至於今晚決賽最早登場的港將簡綽桐，在女子100米蝶泳決賽以59.55秒的時間得第6名，金牌得主是以55.86秒破大會紀錄的張雨霏，她賽後更將泳帽拋給觀眾；銀、銅牌得主分別是日籍的相馬愛及另一國家隊選手王一淳，而在2018年亞運奪6金2銀的23歲日籍名將池江璃花子，則只能以58.98秒得第5名。至於另一港將吳麗華則在女子400米個人混合泳決賽以4分57.79秒排第8。

男女混合4×100米混合泳接力方面，港隊先於早上的初賽派出張心悅、楊凱晴、麥世霆及何甄陶出戰，以第5快時間的3分54.20秒出線，晚上的決賽則收起麥世霆及何甄陶，改由黃培燊及劉平治出賽，結果以3分55.21秒得第6，金牌得主是由徐嘉余、覃海洋、張雨菲和楊浚瑄出戰的國家隊，時間是刷新亞洲紀錄的3分37.73秒，亞、季軍分別是日本和韓國隊。另一國家隊好手余依婷，亦在女子400米個人混合泳以4分35.44秒摘冠。此外，韓籍的黃宣優以破男子200米自由泳大會紀錄的1分44.40秒封王。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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