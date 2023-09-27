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杭州亞運直擊｜後李慧詩時代首擊　港隊女子團體追逐賽摘銅締隊史 (17:30)

杭州亞運場地單車賽今日（27日）續上演，進入後李慧詩時代的香港單車隊，在女子團體追逐賽銅牌戰擊敗韓國隊，贏得在此項目的首面亞運獎牌。

港隊由李思穎、楊倩玉、梁寶儀及梁穎儀聯手出戰女子團體追逐賽，今於銅牌戰面對韓國隊，首2000米保持領先，雖然及後被對手超前，戰畢3000米時落後0.267秒，但港隊在最後1000米憑後勁後上重奪領先，最終以4分28.761秒率先衝線，擊敗以4分30.181秒完成的韓國隊摘銅，勇奪隊史在女子團體追逐賽首面獎牌。

至於由高肇蔚、繆正賢、朱浚瑋及伍柏亨組成的香港男子隊，則在團體追逐賽銅牌戰以4分5.507秒衝線，不敵3分58.594秒完成的韓國隊，與獎牌緣慳一面。

另邊廂，港將杜棹熙及翁浚皓今早出戰男子爭先賽，惟前者在32強以0.045秒不敵中國隊的薛晨曦，及後在復活賽以0.019秒惜負韓國隊的姜舒竣出局，而後者則在資格賽出局。

吳思穎則在女子凱林賽準決賽以11.522秒排小組末席，轉戰7-12名排名賽後騎出11.766秒，最終排第12位。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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