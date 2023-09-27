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杭州亞運直擊｜黃澤林反負韓國二哥　男單8強止步與獎牌緣慳 (16:35)

港隊網球新星黃澤林（Coleman）在男單16強淘汰國家隊好手吳易昺後，今（27日）於8強力戰韓國隊二哥洪性贊，在領先一盤下反負1：2止步，與獎牌緣慳一面，及後他將轉戰混雙16強續爭佳績。

最新世界排名459位的黃澤林，今屆初迎亞運以14號種子出戰，昨在男單16強決勝局落後5個致勝分下奇蹟反勝排100位的3號種子吳易昺，成為外界一時佳話。

Coleman晉級8強後今面對排198位的8號種子洪性贊，昨戰畢亞運兼其偶像的香港拳手曹星如都成座上客。首盤戰至關鍵的第10局破發先贏一盤6：4，次盤乘勢再率先破發的他，及後表現下滑，接連被兩度破發後輸4：6。決勝盤體能下降的Coleman，全場接發得分較對方少逾倍，結果再度被破兩次發球局下，力戰2小時25分鐘後以3：6再輸一盤，以盤數1：2反負，無緣奪牌。

不過，他將於稍後時間伙拍港隊一姐張瑋桓轉戰混雙16強，面對中華台北隊組合爭晉級。

另外，張瑋桓今與王康怡在女雙以直落兩盤3：6、4：6不敵中華台北隊的詹皓晴／詹詠然，在8強止步，同樣與獎牌緣慳一面。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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