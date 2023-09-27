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杭州亞運直擊｜香港女重劍隊團體賽4強擊敗日本坐銀望金　首闖決賽今晚爭金牌 (16:46)

香港女子重劍隊今午（27日）在團體賽4強以45：26大勝日本隊，終破宿命首次殺入亞運決賽，坐銀望金，將於今晚7時零5分對中國或韓國隊，力爭女重隊史首面亞運團體賽金牌。

位列2號種子的女重港隊在8強以45：25大勝新加坡隊後，不設銅牌戰下穩奪一面獎牌，亦是香港劍擊隊今屆亞運第7面獎牌。

港隊在4強續派江旻憓、佘繕妡及陳渭泠出戰，面對6號種子日本隊，首兩局江旻憓與佘繕妡打成7：7平手，佘繕妡在第3局面對吉村美穗，成功拉開分差，以11：8領先3分，包括曾一下反手得分。

陳渭泠第4局對齋藤華南，再將分差拉開至20：14。日本隊在之後兩局追近至21：25。戰至第7局，陳渭泠面對馬場晴菜連取5分再拉開分數，以32：21拉開11分優勢。最後兩局佘繕妡與江旻憓穩住優勢，終勝45：26。港隊自2002年起5屆亞運團體賽均4強止步，今屆終破宿命首闖決賽。

【15：00】香港男子花劍隊在團體賽摘銅後，緊接輪到女子重劍港隊出戰，位列2號種子今午（27日）在團體賽直入8強，在一直領先下以45：25輕取新加坡隊，不設銅牌戰下穩奪一面獎牌，亦是香港劍擊隊今屆亞運第7面獎牌，緊接下午4時的4強將鬥日本隊。

港隊在女子重劍團體賽位列2號種子，由女重個人銅牌得主江旻憓，聯同佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望出戰。首輪輪空直入8強，面對在16強以45：32擊敗泰國隊的新加坡隊，江旻憓打頭陣領先4：3，緊接陳渭泠與佘繕妡在之後3個回合均領先，將比分拉開至16：11。之後兩回合江旻憓與佘繕妡將優勢至雙位數，以30：18遙領。最後3回合港隊繼續取分，江旻憓在最後一回合贏5：1，終大勝45：25。4強對手將是45：32擊敗烏茲別克隊的日本隊。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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