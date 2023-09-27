杭州亞運：賽事戰報｜滑浪風帆港隊再添一銀一銅　歐鎧淳晉身女子100米背泳決賽 (13:16)

【12：30】風帆：原定上午舉行的滑浪風帆iQFOiL兩個組別，中國香港滑浪風帆會表示，由於風速截至指定時間仍未達賽會要求，是日獎牌賽未能進行，根據賽例將以初賽成績作為最終賽果。經過18場初賽，港將馬君正於iQFOiL女子組排第2，為港隊增添一面銀牌；鄭清然於男子組排第3取得銅牌。帆船方面，東京奧運港將洛雅治在女子單人艇愛爾卡6取得銀牌。

【11：30】游泳：港將歐鎧淳在女子100米背泳預賽，游出1分01.34秒，總成績排第4，晉身今晚7時42分的決賽，爭取首面個人獎牌；隊友簡綽桐於女子100米蝶泳預賽，游出59.85秒排總成績第6，晉身今晚7時30分舉行的決賽。中國國家隊星將張雨霏以破亞運紀錄時間56.20秒，首名晉級女子100米蝶泳決賽。

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