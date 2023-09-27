杭州亞運：賽事戰報｜滑浪風帆港隊再添一銀一銅　場地單車女團追逐賽摘銅 (13:16)

【17：00】單車：進入「後李慧詩時代」的香港單車隊，在女子團體追逐賽銅牌戰擊敗韓國隊，贏得在此項目的首面亞運獎牌。後李慧詩時代首擊 港隊女子團體追逐賽摘銅締隊史

【16：45】劍擊：香港女子重劍港隊在團體賽4強以45：26大勝日本隊，破宿命首次殺入亞運決賽，坐銀望金，將於今晚7時零5分對韓國隊，力爭女重隊史首面亞運團體賽金牌。香港女重劍隊團體賽4強擊敗日本坐銀望金 首闖決賽今晚爭金牌

【16：30】網球：港隊網球新星黃澤林在男單16強淘汰國家隊好手吳易昺後，今於8強力戰韓國隊二哥洪性贊，在領先一盤下反負1：2止步，與獎牌緣慳一面，及後他將轉戰混雙16強續爭佳績。黃澤林反負韓國二哥 男單8強止步與獎牌緣慳

【13：00】劍擊：男子花劍隊在團體賽在4強惡鬥上屆金牌得主韓國隊，力戰負37：45，無緣決賽收穫銅牌。張家朗在今屆亞運以一金一銅收官。香港男花劍隊團體賽4強力戰負韓國獲銅牌 張家朗一金一銅收官

【12：30】風帆：原定上午舉行的滑浪風帆iQFOiL兩個組別，中國香港滑浪風帆會表示，由於風速截至指定時間仍未達賽會要求，是日獎牌賽未能進行，根據賽例將以初賽成績作為最終賽果。經過18場初賽，港將馬君正於iQFOiL女子組排第2，為港隊增添一面銀牌；鄭清然於男子組排第3取得銅牌。帆船方面，洛雅怡於帆船女子ILCA 6級奪得銀牌。香港「風之隊」及帆船隊在今屆亞運合計3銀2銅收官。

【11：30】游泳：港將歐鎧淳在女子100米背泳預賽，游出1分01.34秒，總成績排第4，晉身今晚7時42分的決賽，爭取首面個人獎牌；隊友簡綽桐於女子100米蝶泳預賽，游出59.85秒排總成績第6，晉身今晚7時30分舉行的決賽。中國國家隊星將張雨霏以破亞運紀錄時間56.20秒，首名晉級女子100米蝶泳決賽。而男、女子4x100米混合泳接力，港隊派出張心悅、麥世霆、楊凱晴及何甄陶出戰預賽，游出3分54.20秒於小組第3名觸池，總成績排第5入今晚8時57分決賽。

杭州亞運｜港隊9月26日添2金1銀4銅 9月27日焦點賽程一覽