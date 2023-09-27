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杭州亞運直擊｜香港男花劍隊團體賽4強力戰負韓國獲銅牌　張家朗一金一銅收官 (12:59)

杭州亞運男子花劍個人金牌得主張家朗，今日（27日）率領男子花劍隊在團體賽再次登場。港隊8強出線後，緊接在4強惡鬥上屆金牌得主韓國隊，全場落後下力戰負37：45，無緣決賽收穫銅牌。張家朗在今屆亞運以一金一銅收官，劍擊港隊則累積1金5銅共6面獎牌。

港隊在4強上演上屆花劍團體賽決賽戲碼，韓國隊沿用上屆奪金陣容的河泰奎、許埈及李侊炫續戰。港隊今仗續由蔡俊彥打頭陣，惟他手感慢熱開局落後2：5。第二回合張家朗出擊一度追近8：9，追至落後8：10。楊子加在第3局被拉開10：15，蔡俊彥緊接面對河泰奎連取3分追至16：17，但其後對攻被對方連取3分，續落後16：20。港隊緊接再次出動「奇兵」崔浩然，面對35歲老將許埈嘗試搶分，但比分再被拉開至18：25。

港隊落後7分下由張家朗再上陣，「香港劍神」先連取2分，單局打成5：5，分差續落後23：30。楊子加單局打成4：5，比分相差8分。

蔡俊彥同樣僅負4：5至31：40，在落後9分劣勢下，「守尾門」由1.93米的張家朗面對身高1.68米的4屆亞洲賽冠軍許埈，力戰下曾打出6：2追至差6分，惟被許俊取得最後2分終負37：45，繼上屆決賽再次團體賽不敵韓國隊。中國隊在另一場4強以45：44驚險反勝日本隊，將與韓國隊爭金。

【11：30】港隊早上以頭號種子身分出戰8強，最終以45：34擊敗新加坡隊，晉身4強鎖定獎牌。

男子花劍港隊由張家朗、蔡俊彥、楊子加及崔浩然出戰團體賽，在張家朗及蔡俊彥於男花個人賽分別奪金及摘銅下，港隊在團體賽成為頭號種子，首圈16強輪空直入8強，今早10時30分首仗對手為新加坡隊，後者較早前於16強以45：30淘汰印度隊晉級。

由於賽事不設銅牌戰，港隊只需贏一場便有獎牌。8強由男花個人銅牌得主蔡俊彥打頭陣，在曾落後1：4下連追4分，反超前5：4。緊接張家朗雖先輸2分，但表現擔定仍打成10：8領先。蔡俊彥與張家朗初段手感一般，多次進攻被判無效，令比分與新加坡隊一直接近。楊子加落後14：15後，蔡俊彥重新上陣再次領先20：17。港隊之後派出崔浩然應戰，這名上屆亞運個人及團體銀牌雙料得主連取5分兼未失一分，助港隊開始拉開優勢。港隊戰至中段由張家朗及崔浩然將分差拉開至雙位數，最多曾37：21領先多達16分，縱及後被新加坡連取數分，最終由張家朗「守尾門」鎖定45：34勝局。港隊勝出鎖定獎牌後，將於緊接中午12時4強對4號種子韓國隊爭入決賽，後者以45：29擊敗中華台北隊。

至於位列2號種子的香港女子重劍隊，江旻憓將與佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望出戰，同樣在團體賽直入8強，今午2時30分首戰對手為擊敗泰國隊的新加坡隊，同樣贏一場便肯定有獎牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運｜港隊9月26日添2金1銀4銅　9月27日焦點賽程一覽

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