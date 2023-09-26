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杭州亞運｜港隊9月26日添2金1銀4銅　9月27日焦點賽程一覽 (23:45)

杭州亞運今（26日）完成第3日賽事，港隊在本比賽日增添2金1銀4銅，累計5金5銀11銅，暫排獎牌榜第5位：

港隊9月26日（星期二）獎牌一覽

金牌

何詩蓓　女子100米自由泳　

男子七人欖球隊

銀牌

*魏瑋恩　滑浪風帆女子RS：X

銅牌

女子七人欖球隊

何瑋桁 劍擊男子重劍個人賽

蕭頴瑩、何苑欣、陳萃彥　馬術盛裝舞步團體賽

*Akira Sakai、Russell Aylsworth　帆船男子49人級

*由於滑浪風帆及帆船項目於明日（9月27日）才舉行頒獎禮，魏瑋恩於滑浪風帆女子RS：X摘得銀牌，以及Akira Sakai與Russell Aylsworth在帆船男子49人級奪銅，暫未計算在獎牌榜內

港隊9月27日（星期三）焦點賽程

時間    項目    賽事（焦點港將）

早上10：00    壁球    女團分組賽：香港vs.韓國

中午12：00    劍擊    男子花劍團體賽4強（張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然）

中午12：00    網球    網球男單8強（黃澤林）

中午12：30    壁球    男團分組賽：香港vs.菲律賓

下午15：30    武術    女子槍術決賽（沈曉榆）

下午15：30    單車    男、女子團體追逐賽銅牌戰

下午16：00    劍擊    女子重劍團體賽4強（江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望）

下午16：30    壁球    女團分組賽：香港vs.日本

下午17：30    籃球    女子分組賽：香港vs.日本

下午17：45／晚上19：30    乒乓    混雙32強（黃鎮廷／杜凱琹、何鈞傑／李皓晴）

晚上18：00    劍擊    男子花劍團體賽決賽

晚上19：00    壁球    女團分組賽：香港vs.日本

晚上19：05    劍擊    女子重劍團體賽決賽

晚上19：30    足球    男子16強：香港vs.巴勒斯坦*

晚上19：30    游泳    女子100米背泳決賽、混合4×100米四式接力決賽

註：*為香港國際財經76台直播，其餘為HOY TV 77台直播（以電視台最終公布為準）

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