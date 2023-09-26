杭州亞運直擊｜衛冕七欖圓夢　姚錦成李卡度盼鼓勵更多華將投身欖球 (22:48)

2018年在雅加達亞運奪金，到今晚在杭州亞運蟬聯冠軍，早已揚言今屆是最後探戈的姚錦成直言開心，同時坦承背負極大壓力，「今屆是我最後一屆亞運，我可否再登頂峰？球隊可否贏獎牌，這對我們很重要，因為有獎牌，我們才可以繼續發展，所以我都不斷給自己壓力，最後也成功克服」。

姚錦成又稱此前在亞洲系列賽決賽負日本隊後，港隊在這個月作針對性部署，只為備戰4強對日本隊一仗，幸一班隊友也能頂住壓力，「這證明到香港欖球隊的進步，過往我們有壓力，可能已經輸了，但現在隊友信任彼此，我們沒有個人英雄，這是屬於團隊的勝利」。

姚錦成與李卡度為香港欖球堅持多年，終在兩屆亞運贏得金牌，這名35歲星級翼鋒認為一切皆值得，「好想告訴後輩，我們華人打欖球都一樣得！我和Cado一直堅持，希望給後輩更多信心投身港隊」，他笑言自己和李卡度是欖球孖寶，但期盼麥季聰、郭柏雅、房傑鋒等更多華將上位。

至於其多年拍檔李卡度，亦指贏金牌對香港欖球發展大有幫助，「今次奪冠除了為自己，也為往後4年的欖球發展，這證明香港欖球可再上高峰，我們還可繼續贏金牌」。

李卡度去年底在香港七欖傷及肩膊，他坦承年初有感未能趕及出戰亞運，幸6月傷勢及狀態好轉，並感激教練向自己投下信心一票。他直言上屆封王，在今屆全港對球隊亦有期望，但慶幸可再次奪冠，他又透露女友特意飛到杭州，驚喜現身為自己打氣，他笑言：「感謝今屆亞運給我一個美滿旅程」。

完成亞運衛冕之旅，港隊將為11月的巴黎奧運資格賽繼續努力，姚錦成更稱東京奧運資格賽失利仍為心中一根刺，「打奧運是我從小的夢想，現在享受完亞運後，我再跟教練商量，看能否繼續為夢想而戰」。

女子組方面，港隊在銅牌戰以7：5挫泰國隊，歷史性贏得亞運獎牌。主將莊嘉欣和藍嘉敏在頒獎台上難掩激動，一度喜極而泣。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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