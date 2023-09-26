杭州亞運直擊｜曹星如首登亞運舞台　男子57公斤級32強負泰國拳手出局 (22:05)

曾在職業拳賽創下22連勝的曹星如，此戰面對上屆60公斤級銅牌得主Rujakran Juntrong，雙方首回合早段均以出拳試探為主，至中後段開始搏拳。兩人均曾成功擊中對方頭部，但曹星如首局完結時稍處下風。雙方在第2及3回合持續互相搏拳，然而36歲的曹星如面對年輕近10歲的對手，因體能明顯較快下降影響發揮。最終完成3個回合後，裁判一致裁定Juntrong勝出，使曹星如首圈止步。

曹星如自2018年底宣布轉戰業餘賽後，已經歷東京奧運外圍賽和陝西全運的洗禮。縱使此戰出師未捷，他賽後仍稱享受這次亞運初體驗，「以前去一般拳賽，其他運動員都好像『殺人犯』一樣，眼神睥得實一實。來到亞運真的很舒服、可以很放鬆心情準備比賽，在選手村內見到不同項目的港隊代表，大家都互相鼓勵」。他又透露，教練賽前指示他多以步法移動，並待對手進攻時閃避還擊，但自感只做到部署的兩、三成，「很多時被對手的左後直拳打中後，就開始被打散了原有的計劃，移動速度減低了，變相更容易被對手的組合拳打中」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊報道

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