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杭州亞運直擊｜何詩蓓100米自由泳破亞洲紀錄封后　累計獨取2金2銅 (19:34)

港隊游泳星將何詩蓓繼昨晚於杭州亞運女子200米自由泳輕鬆奪金後，今（26日）轉戰100米自由泳續未逢敵手，以破亞洲紀錄的52.17秒再摘金而回，今屆個人累計已奪2金2銅。

何詩蓓今屆亞運先於前日在女子50米蛙泳及4×100米自由泳接力分別摘銅，昨晚再於200米自由泳以破亞運紀錄的1分54.12秒封后。今日她接戰另一強項100米自由泳，先於早上的初賽以54.27秒首名出線，再於晚上的決賽以52.17秒，刷新個人保持的亞洲紀錄（52.27秒）再摘金而回。至於隊友譚凱琳則以55.74秒位居第8位。

賽後何詩蓓表示，很開心能打破個人最佳時間（PB），因差不多兩年未能突破，自己一直有信心可做到。她又透露家人過往在疫情前常會隨行打氣，現相隔多年再獲他們在現場支持，對自己無疑有鼓舞作用，並感激雙親一直支持她追夢。此外，她亦表示明天沒比賽難得休息，會好好準備及後的項目續爭佳績。

其餘項目方面，初戰亞運的港隊17歲小將張心悅於女子200米背泳決賽游出2分12.44秒，以第5位完成。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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