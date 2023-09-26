杭州亞運｜滑浪風帆港隊連續9屆奪牌　魏瑋恩女子RS：X組摘銀　總教練讚克服難關完成歷史任務 (17:54)

「風之隊」在過去8屆亞運共奪6金13銀1銅佳績，包括上屆雅加達亞運取得3面銀牌。28歲的魏瑋恩今屆在寧波象山亞帆中心一直與Siripon鬥得難分難解，2人在今日賽前扣除最差一場成績後，12場賽事總績分均為16分，根據賽例魏瑋恩以最後一場較佳成績重返榜首。魏瑋恩在今午舉行的第13場賽事在初段一度領先，惟其後被Siripon追上，結果以3秒之差次名衝線。在第14場煞科戰，魏瑋恩一度失誤在賽事中段跌落水，其後重整旗鼓急起直追，惜未能收復失地再以第2名衝線，總成績落後Siripon差2分，為港隊取得一面銀牌。Charlie完成賽事後，立即與專程到寧波現場打氣的母親擁抱。男子RS：X方面，首戰亞運的歐令揚以總成績第5名完成所有賽事。

至於iQFOiL組別賽事，昨因風勢不足未能舉行後，今日如常完成4場賽事，港將馬君正於女子組4仗均以次名落後中國代表黃先婷衝線，經過18場後總成績仍排第2。鄭清然於男子組取得一場第1、2場第3及一場第4後，總成績排第3位。兩名港隊代表將晉身明日舉行的準決賽，以淘汰賽形式定出獎牌。帆船女子單人艇愛爾卡6級別的東京奧運港將洛雅怡，於總成績暫列第2，明日煞科日亦有機會爭牌。

由於明年巴黎奧運將採用iQFOiL水翼板，RS:X勢隨是次亞運成絕響，滑浪風帆港隊總教練陳敬然直言，兩名RS:X代表在備戰亞運過程面對不少考驗，讚揚二人表現「超過100分」，「由於現時國際賽已不會採用RS:X器材，在欠缺實戰比賽下，兩名RS:X代表今年大部分時間留港訓練，借助兩名前奧運代表鄭俊樑及陳晞文分享經驗備戰，最後克服各樣難關完成RS:X的歷史任務，已經相當叻仔叻女」。陳敬然又形容，Charlie在港隊11年間經歷不少挑戰及隊友競爭，但她一直非常勤力，保持正面態度訓練拒絕放棄，認為這面亞運銀牌正是她堅持不懈的最佳回報，並補充二人完成亞運後將重投iQFOiL訓練，以應付巴黎奧運的港隊選拔賽。

滑浪風帆過去8屆亞運成績

賽事 運動員 獎牌

2018雅加達巨港亞運

女子RS:X 陳晞文 銀牌

男子RS:X 鄭俊樑 銀牌

混合RS:One 馬君正/ 何允輝 銀牌

2014仁川亞運

女子RS:X 陳晞文 金牌

男子米氏板 鄭國輝 金牌

男子RS:X 梁灝雋 銀牌

女子RS:One 盧善琳 銀牌

2010廣州亞運

男子米氏板 陳敬然 金牌

女子米氏板 陳晞文 銀牌

女子RS:X 陳慧琪 銀牌

2006多哈亞運

男子米氏板輕量級 陳敬然 金牌

女子米氏板 陳慧琪 銀牌

男子米氏板重量級 何智豪 銀牌

2002釜山亞運

女子米氏板 李麗珊 金牌

男子平底板輕量級 陳敬然 銅牌

1998曼谷亞運

滑浪風帆女子米氏板 李麗珊 金牌

滑浪風帆平底板輕量級 黃德森 銀牌

1994廣島亞運

女子米氏板 李麗珊 銀牌

男子米氏板 黃德森 銀牌

1990北京亞運

女子LechnerA390 李麗珊 銀牌

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