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杭州亞運直擊｜相隔13載再戰亞運　鄭曉為女花8強止步難掩失落　誓團體賽捲土重來 (16:38)

香港劍擊隊昨（26日）於杭州亞運有人歡喜有人愁，在女子花劍個人賽8強止步的鄭曉為，賽後受訪時坦言失望，更泣不成聲道出近來承受不少壓力。不過，她擦乾眼淚後，直言撇除成績尚算滿意表現，並承諾會重新振作，在周四（28日）的團體賽捲土重來。

女花8強昨日同時開打，在藍色劍道獲勝的陳諾思興奮莫名，旁邊黃色劍道上的鄭曉為，力戰下以10：15不敵日籍好手的上野優佳後難掩失落。相隔13年再戰亞運的她，在賽後數小時接受訪問，直言在8強面對現時世界排名第15的上野優佳感緊張，「她是我心中很強的對手，我在4年前的亞洲賽曾被她秒殺。這次有想過些策略去打，一開頭都用到，惟中段判斷失誤，末段體力不繼，不能捱到最後」。當體力急降，多次出劍也「白燈」無效，鄭曉為坦承意志也受影響，「我有一些慌亂，會問自己為甚麼會無效？開始質疑自己整套打法，但可能我只是轉一個落點就好，但那刻會懷疑自己，是否不夠力去做呢？」

從4年前的「被秒殺」，到今次在亞運有力抗衡，鄭曉為尚算滿意表現；但在運動場上成王敗寇，當自己與獎牌擦身而過，她也難掩失落，「我一直告訴自己，只要正常發揮就可以入4強，但在關鍵位置處理得不夠好」。鄭曉為在2010年廣州亞運以15歲之齡伙師姐贏的團體賽銅牌，等待13年才迎來個人首次亞運個人賽機會，她不諱言渴望登上頒獎台，「打劍多年，我感受到自己的進步，也有發揮不錯的時候，但一直沒有個人賽的獎牌去證明自己，好像經常都很可惜、每次都差少少⋯」

不過，鄭曉為擦乾眼淚後，承諾會在周四的團體賽捲土重來，按她與陳諾思在個人賽的成績，港隊今次被列為2號種子，若順利晉級有機會在4強鬥4號種子韓國隊，「以前我們很多時候是4、5號種子，8強就要打相對較強的對手，但今次相對輕鬆，機會更大。希望今次向銀牌、甚至金牌出發」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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