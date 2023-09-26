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杭州亞運：賽事戰報｜何詩蓓100自由泳摘金　何瑋桁男子重劍4強止步奪銅牌 (19:30)

杭州亞運踏入正賽第3日，香港隊首兩日累積3金4銀7銅共14面獎牌，在獎牌榜暫列第5名，今日繼續在各個項目爭牌：

【19：30】劍擊：何瑋桁在男子重劍個人賽4強面對日本隊的古俣聖，首局以3：2先，及後與對手展開拉鋸，但在領先8：5下連失7分，最終以12：15告負無緣決賽，但仍為港隊進帳一面銅牌。

【18：30】馬術：馬術亞運項目今開賽，香港馬術隊派出蕭頴瑩、何苑欣和陳萃彥出戰盛裝舞步賽團體賽，最終以204.852分贏得銅牌，亦馬術港隊首面亞運團體獎牌。蕭頴瑩亦以71.176分在個人賽暫領先。

18：00七欖：香港女子七人欖球隊在銅牌戰對陣泰國隊，上半場憑莊嘉欣達陣，並由何維銨射入附加罰球，半場領先7：0。泰國隊下半場雖亦曾達陣，但未能射入附加罰球，最終港隊以7：5取勝獲銅牌，這亦是港女隊歷來首面亞運獎牌。

【17：30】武術：港將劉子龍在男子武術全能項目，在上午南拳環節發揮出色奪得9.73分而排名第3，但在下午南棍環節表現失準只得9.616分，總分19.346分，在20名選手中排第11名，無緣獎牌。 另一港將何健欣至於女子南拳南刀全能項目，兩個項目總分19.363分，總排名在11名選手排第5完成賽事。

【17：15】劍擊：何瑋桁在男子重劍個人賽8強再以15：10擊敗Jose Noelito，晉級4強鎖定一面獎牌，晚上7時15分將與日本隊的古俣聖爭入決賽。至於吳浩天則以9：14不敵加納虹輝出局。

【16：30】劍擊：港隊劍擊代表何瑋桁及吳浩天在男子重劍個人賽16強分途出擊，其中何瑋桁以15：13挫越南隊劍手阮福到，下午4時40分與菲律賓隊的Jose Noelito爭入4強；至於吳浩天則在局尾被約旦隊的Iyad Odeh力追下連取兩關鍵分，以15：12擊敗對手，8強硬撼應屆亞洲賽冠軍、日本隊的加納虹輝。

【15：30】風帆/帆船：滑浪風帆女子RS:X組別完成最後兩場賽事，港隊代表魏瑋恩於是日兩仗均取得第2名，不敵這兩仗也以首名衝線的泰國代表Siripon Kaewduang-Ngam，取得一面銀牌；港隊Akira Sakai與Russell Aylsworth在49人級帆船摘銅。由於明日才頒獎，風帆及帆船項目未計算在獎牌榜內。

【11：30】七欖：衛冕的香港七人欖球男子隊在早上4強鬥日本隊，憑蔡紀駿下半場驚險達陣，加上丹馬克加時絕殺，反勝12：7，連續4屆殺入決賽，坐銀望金。

【11：00】游泳：香港女飛魚何詩蓓在女子100米自由泳初賽，在第4組游第4線以54.27秒率先觸池，順利以總成績第一名晉身今晚7時30分舉行的決賽，爭取個人亞運第2金。另一港將譚凱琳在第3組發揮游出55.80秒，排小組第2及總成績排第7打入決賽；張心悅在女子200米背泳初賽游出2分14.69秒，總成績排第6打入今晚7時46分的決賽；香港男子泳隊在4x100米混合泳接力，由關鵬、黃培燊、伍棹然及卓銘浩游出3分42.40秒，總成績排第5入決賽。

【10：00】劍擊：女子個人佩劍項目，梁洛文在分組賽出線後，以13：15不敵日本劍手尾崎世梨，在16強止步；另一女將歐倩瑩在分組賽1勝4負，未能出線。

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