杭州亞運｜港隊9月26日焦點賽程　何詩蓓100自由泳爭金　男子七欖入決賽　曹星如登場 (11:30)

杭州亞運踏入正賽第3日，香港隊繼續在各個項目衝牌，何詩蓓昨晚在女子200米自由泳大熱奪金後，今再出戰另一主項100米自由泳，在初賽順利以首名晉身今晚決賽，力爭今屆個人第2金及第4面獎牌。
男、女子七欖隊今日先後出戰4強，男子隊早上以12：7加時反勝宿敵日本隊，連續4屆晉身決賽坐銀望金。而首次參加大型運動會的拳手曹星如，亦會今晚亮相出戰男子57公斤級32強賽。此前一度無緣參賽的男子籃球隊，亦在晚上出戰首場分組賽對中華台北隊。
港隊今日（26日）焦點賽程
開始時間 項目 賽事（焦點港將）
下午14：00 風帆 女子RS：X最後一輪（魏瑋恩）
下午14：30 武術 男子南棍決賽（劉子龍）
下午15：00 滑板 街式賽預賽（李嘉龍、陸俊彥）
下午16：05 武術 女子南刀決賽（何健欣）
下午16：30 壁球 女團分組賽：香港vs.泰國
晚上18：05 七欖 女子銅牌戰：香港vs.泰國
晚上18：05 七欖 男子決賽：香港vs.韓國
晚上19：00 壁球 男團分組賽：香港vs.泰國
晚上19：30 游泳 女子100米自由泳決賽、女子200米背泳決賽（何詩蓓、譚凱琳、張心悅）
晚上20：00 籃球 男子分組賽：香港vs.中華台北
晚上20：15 拳擊 男子57公斤級32強（曹星如）
註：HOY TV 77台直播（以電視台最終公布為準）