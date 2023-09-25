杭州亞運直擊｜何詩蓓榮幸成首游泳港將奪亞運金牌　何甄陶摘銀高興為港帶來貢獻 (21:45)

Siobhan在女子200自決賽游出以1分54.12秒奪金，刷新亞運紀錄，她稱離自己PB（個人最佳時間）不是相差太多，故滿意游出的時間，「我都是以平常心看待亞運，之前世錦賽後都無停過，要即刻返來訓練，為今次比賽我付出很多努力，希望緊接會再有更好成績」。

何詩蓓又提及，除了父母，還有很多香港人來到杭州看比賽支持她，「東京奧運他們（父母）無辦法去現場睇，所以今次可以在他們面前拿到獎牌真的好開心」。Siobhan緊接明日會再戰100米自由泳，稱這面金牌為今屆亞運往後賽事注下強心針，「相信聽日100自都會游得好」。

中國香港代表團團長霍啟剛說：「何詩蓓由初賽到決賽的表現皆無懈可擊，實力超卓，展現精湛技術，最終以破亞運成績奪得金牌，祝願她在其他賽事再創佳績。」

至於26歲泳將何甄陶在50米自由泳摘得銀牌，是繼郭建明在1998年曼谷亞運400米自由泳掛銅後，相隔25年後再有男港將贏得亞運游泳個人項目獎牌。他賽後說：「很高興能為香港帶來貢獻，香港讓我感到驕傲。」他認為目前處於生涯巔峰期，樂見自己游得愈來愈快，希望於周四出戰50米蝶泳及4×100米自由泳接力時再接再厲。至於在女子50米背泳得「梗頸四」的歐鎧淳則承認，對失落獎牌感失望，「自己為這屆亞運做了不少準備，50背不是我的主項，之後還有個人項目（100背），會繼續努力」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊報道

何詩蓓200米自由泳破亞運紀錄大熱奪金 何甄陶50米自由泳飲恨摘銀

18歲陳諾思女子花劍鎖定獎牌 鄭曉為8強飲恨止步

七欖港隊大炒中華台北入4強 明早鬥日本演決賽翻版 姚錦成盼打出侵略性

許得恩乘世大運強勢首奪亞運獎牌 太極拳太極劍全能摘銀

港隊劉徐徐女子長拳摘銀 退役前首戰亞運奪牌感意義深 李禕奪澳門今屆首金

賽艇港隊增一銀一銅收官 趙顯臻摘銅連續兩屆奪牌 張海琳梁瓊允添銀