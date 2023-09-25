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杭州亞運直擊｜七欖港隊大炒中華台北入4強　明早鬥日本演決賽翻版　姚錦成盼打出侵略性 (20:32)

香港七人欖球隊今（25日）續戰杭州亞運，男子隊在8強以42：5大炒中華台北隊，明早鬥日本隊爭入決賽。陣中星級翼鋒姚錦成將迎來亞運最後探戈，他直言期望好好享受這趟衛冕之旅，又指：「我們在決賽日會打出侵略性」！

香港男子七人欖球隊昨於兩場分組賽先後擊敗馬來西亞及菲律賓隊，以A組首名出線。港隊今在8強面對中華台北隊未受考驗，上半場有韋兆新和丹馬克相繼建功，半場領先14：5。易邊後，港隊繼續施壓，賀頤盛、史戴爾斯、拿當尼達陣，並有後備登場的姚錦成「埋齋」，以42：5大勝對手晉級，明早4強與日本隊合演上屆決賽翻版。

星將姚錦成賽後表示，隊友近來受傷病影響並需時調整，今場8強大勝中華台北隊正好喚醒全隊鬥心，「我們只差心態，經過兩日賽事後，正好喚醒全隊，明日要打出侵略性」。在開幕禮擔任持旗手的他，坦承提升爭勝動力，並盼活在當中享受在球場上的每日刻，「我目標明確，好想享受自己最後一屆亞運，無論是壓力、緊張感、比賽、入波、歡呼聲，我都會好好享受」。

女子組方面，港隊在最後一場分組賽雖有莊嘉欣達陣先開紀錄，但力戰下以5：22不敵日本隊，在F組兩勝1負以次名出線。港隊隨後在4強以0：33不敵中國隊，明午4時50分撼泰國隊爭銅牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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