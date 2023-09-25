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杭州亞運直擊｜何詩蓓200米自由泳破亞運紀錄大熱奪金　何甄陶50米自由泳飲恨摘銀 (19:54)

香港女飛魚何詩蓓今晚（25日）在杭州亞運出戰強項女子200米自由泳決賽，全程保持領先下，以1分54.12秒大熱奪金，並打破亞運紀錄，亦是港隊歷來首面亞運游泳金牌。

何詩蓓昨先在非強項的女子50米蛙泳及女子4×100接力連奪兩面銅牌後，今早出戰強項女子200米自由泳初賽，輕鬆以2分0.75秒首名晉級，拋開次名的日本隊選手白井璃緒接近1秒，今晚決賽排第2線登場。這名「女飛魚」在決賽首50米已取得領先優勢，並在100米拋離次席的中國國家隊代表李冰潔超過1秒，最終未受壓力下以1分54.12秒率先觸池，以破亞運紀錄的姿態奪金，較中國隊名將朱倩蔚在2010年廣州亞運創下的1分56.65秒亞運紀錄快2.53秒。至於李冰潔與隊友柳雅欣，則分別落後何詩蓓1.88秒及2.31秒，分別獲銀、銅牌。

至於另外兩名同打入游泳項目決賽的港將，何甄陶在男子50米自由泳初賽以22.07秒佳績小組首名衝池，總成績第2晉決賽，與初賽打破大會紀錄的韓國代表池裕燦力戰至最後階段，終以0.15秒飲恨摘銀，池裕燦則以21.72秒，再刷新亞運紀錄。

歐鎧淳則在女子50米背泳初賽游出28.37秒，總成績排第4晉級。她在決賽與日本隊泳手高橋美紀在第3、4位爭持激烈，最終以28.35秒觸池，落後對方0.14秒得「梗頸四」；中國隊的汪雪兒以27.35秒稱后，並與慢0.06秒的隊友萬樂天包辦金、銀牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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