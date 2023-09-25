杭州亞運直擊｜18歲陳諾思女子花劍摘銅　直言意料之外夢想成真 (22:15)

陳諾思在小組賽全勝，以頭號種子直入16強，她在淘汰賽先後擊敗約旦隊劍手，隨後在8強以15：10挫韓籍劍手洪曉珍，她在獲勝一刻振臂歡呼，表現激動。

陳諾思在4強面對日籍劍手上野優佳，後者在另一場8強以15：10反勝港將鄭曉為晉級。陳諾思入局慢熱，首局已落後2：8，她在次局稍作調整仍無力回天，終以7：15告負，但仍摘下銅牌，為香港劍擊隊在兩日賽事共累積1金3銅；黃芊芊則為中國奪今屆劍擊首金。

對於首征亞運便收穫銅牌，陳諾思直言開心及屬意料之外，「我沒想過自己能贏獎牌，但有幻想過有日能登上主劍道是甚麼感覺，這刻有點夢想成真」。她續指，今年首戰成年賽，抱放開心情去試的心態打，反而有驚喜。陳諾思與鄭曉為、符妤名及關渝澄周四將轉戰女花團體賽，她期望可續爭佳績。

男子佩劍方面，兩名港隊代表皆殺入16強，惟何思朗以12：15負國家隊的顏穎慧，羅浩天則以13：15不敵哈薩克籍劍手，雙雙出局。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊報道

18歲陳諾思女子花劍鎖定獎牌 鄭曉為8強飲恨止步

何詩蓓榮幸成首游泳港將奪亞運金牌 何甄陶摘銀高興為港帶來貢獻

七欖港隊大炒中華台北入4強 明早鬥日本演決賽翻版 姚錦成盼打出侵略性

何詩蓓200米自由泳破亞運紀錄大熱奪金 何甄陶50米自由泳飲恨摘銀

許得恩乘世大運強勢首奪亞運獎牌 太極拳太極劍全能摘銀

港隊劉徐徐女子長拳摘銀 退役前首戰亞運奪牌感意義深 李禕奪澳門今屆首金

賽艇港隊增一銀一銅收官 趙顯臻摘銅連續兩屆奪牌 張海琳梁瓊允添銀