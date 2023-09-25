杭州亞運｜港男足再戰烏茲別克反負1：2　小組次名闖周三16強 (18:08)

港足是役陣容作出6個變動，林樂勤及周子謙分別取代孫銘謙和亞歷斯祖出任左右二閘，葉卓文、張憙延、趙聡悟及簡嘉亨亦正選上陣，開賽4分鐘便憑一次死球機會打開紀錄，李毅凱接應黃皓雋罰球傳送，頭槌攻門「笠死」對方門將Abdunabiev。港足在19分鐘有擴大領先機會，惟黃皓雋單對單面對Abdunabiev下窄角度起腳，最終省中對方出底線，港足半場領先1：0。

換邊後港男足收起3名超齡球員安永佳、胡晉銘及李毅凱，換入劉家喬、鄭進泓及曾以行，當中曾以行在禁區踢跌敵將Odilov 被罰12碼，但Odilov親自操刀炒高。港足大難不死卻沒有「後福」，結果在64分鐘被Davronov接應隊友傳中頭槌攻門追平，6分鐘後被後備入替Jaloliddinov力壓曾以行再失一球。簡嘉亨在補時階段與敵將Erkinov爭執後，雙雙領紅被逐。最終港男足以1：2反負予烏茲別克隊，兩戰皆不敵對方下，只能以C組小組次名出線周三晚7時30分舉行的16強。

至於香港女足同日於E組次仗在下半場失球，以0：1不敵緬甸隊，吞小組兩連敗，將於周四最後一輪分組賽對韓國隊。

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