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杭州亞運直擊｜許得恩乘世大運強勢首奪亞運獎牌　太極拳太極劍全能摘銀 (16:51)

世大運金牌得主港將許得恩今日（25日）出戰杭州亞運男子太極拳及太極劍的全能項目，最終在太極劍取得9.750的高分，後上取得亞軍獲得銀牌，收穫個人首面亞運獎牌。

許得恩在上午太極拳環節，以9.743分暫列第4，在下午的太極劍環節第5個出場，在演練水平一項獲2.750的高分，總得分9.750，在太極劍項目排名第2，兩項總分合計取得19.493分，壓過今早在太極拳排第2及第3的菲律賓和韓國隊選手，後上取得銀牌。中國隊選手高浩楠在太極拳及太極劍項目分別獲得9.830及9.836分，兩個項目均排第一得19.666分，奪得金牌。

由上屆初登亞運舞台得第4名，到今屆獲得獎牌，許得恩稱不會用成績論斷自己表現，「上屆首次參加亞運，表現略為緊張，今屆盡量放開和享受。獎牌並非目標，最緊要玩得開心，享受在亞運舞台『炸場』，希望未來比賽可玩得更加開心」。他承認近日備戰有少許緊張，但落後場加上觀眾反應，自覺在享受舞台的狀態，完成上午賽事後沒多看分數，自覺正常發揮，繼續專注下午賽事，高興為港隊取得獎牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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