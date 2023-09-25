杭州亞運直擊｜港隊劉徐徐女子長拳摘銀　退役前首戰亞運奪牌感意義深　李禕奪澳門今屆首金 (12:56)

港隊昨日有陳穗津於女子太極拳太極劍獲銅牌後，加入港隊逾10年的劉徐徐雖首次參加亞運，惟大賽經驗豐富，身穿紅袍的她於11名參賽者中第8名出場，在動作質量（5分滿分）及難度（2分滿分）都獲滿分，演練水平獲2.756分，最終總分9.756獲得銀牌，金牌得主為9.786分的澳門31歲選手李禕，在演練水平分數比劉徐徐多0.03分。這面亦是澳門歷來第3面亞運金牌，之前兩面均是武術項目，分別為2010年廣州亞運由賈瑞在男子刀術棍術全能奪冠，以及黃俊華在上屆雅加達亞運男子南拳南棍全能奪金。李禕在此前兩屆亞運亦累積兩面銀牌。

生於山東的劉徐徐10歲開始習武，2012年來港加入港隊，居港滿7年後，今屆才首戰亞運，「我一直都是既來之則安之，沒有想太多，但無論是亞運、世界盃還是香港公開賽，每個比賽我也非常認真準備和對待，為自己負責」。問到這面銀牌意義，料下月退役她說，「畢竟準備了一年，拿不到獎牌也對不住自己付出。我也到了退役的年齡，所以拿到這面獎牌意義非常深。我非常熱愛我的項目，每次訓練都有種成就感，特別是比賽，每次突破自己，內心都非常滿足。比賽時其實每個人都會緊張，但我會很興奮，想展現的感覺，所以退役後帶隊也會繼續保持身體，為隊員展現動作」。

男子太極拳及太極劍全能項目方面，世大運金牌得主港將許得恩上午完成太極拳環節，以9.743分暫列第4，下午續演太極劍環節決出獎牌。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊報道

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