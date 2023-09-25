杭州亞運直擊｜賽艇港隊增一銀一銅收官　趙顯臻摘銅連續兩屆奪牌　張海琳梁瓊允添銀 (11:36)

香港賽艇隊繼首日正賽憑林新棟／王瑋駿於男子雙人單槳艇為港隊取得杭州亞運第一金，今早壓軸日於富陽水上運動中心3場決賽再奪兩項獎牌。上屆雅加達亞運男子輕量級單人雙槳艇銀牌得主趙顯臻，今屆升級轉戰公開組，在預賽及準決賽均首名晉級，今晨在決賽半程1000米仍排在第4，發力狂追最終後上力壓印度選手，以7分00.55秒奪得銅牌。中國隊的張亮及日本隊的荒川龍太分獲金、銀牌。

趙顯臻稱經過頒獎台時看見觀眾席上的母親等家人而頓時感動，但這名28歲艇手承認未能摘金而自覺辜負了家人專程來杭州的一番心機，「我目標真的不是銅牌，而是金牌，雖然中國隊太強，都想挑戰下，今次尚未成功」。他哽咽地提及，因經歷疫情，去年曾留在內地專心備戰後，今年四處頻撲比賽，最終只得一面銅牌「唔太收貨」，惟承認相比上屆在訓練計畫是準備工夫不夠完善。

此外，張海琳／梁瓊允在女子雙人單槳無舵艇決賽，由於該項目只有中國、香港及韓國3隊參賽，因此該項目只設金、銀牌下，兩名港將亦憑後勁凌勵，最終以7分42秒衝線，繼預賽後再次力壓韓國隊添銀，中國隊以7分32.22秒大熱封后。而另一港將梁穎桉於女子單人雙槳艇決賽，以8分10.72秒排第6末席完賽。

張海琳與梁瓊允上岸後即時互相擁抱，梁瓊允稱今次參賽隊數較少下，更要把握機會爭牌，加上經過一年有多備戰，故滿意今次成績，「上屆金、銀牌是中國和韓國，所以即使得3隊參賽其實也很大挑戰，所以我覺得表現是對得住名次，發揮得很好」。張海琳稱為努力做好應得成績，冷靜專注比賽，笑言完賽後最大感受是十分疲憊，「終於都完，今晚有覺好瞓」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊