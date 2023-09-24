杭州亞運直擊｜張家朗認亞運封王「幾大件事」　稱達個人「劍擊生涯里程碑」 (21:42)

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

張家朗在小組賽未受考驗下出線，淘汰賽先後擊敗卡塔爾隊選手和東道主劍手許傑，晉級4強對日本隊的敷根崇裕卻陷入劣勢，次局一度落後12：14。不過，張家朗沉着應戰，扳平14：14，最終以一劍絕殺對方，殺入決賽鬥國家隊的陳海威。

張家朗在決賽乘勝追擊，在陳海威身上連取12分，終以15：2贏得冠軍，拿下香港劍擊隊史首金。他在賽後笑言：「我之前只差亞運，就贏遍亞州賽的金牌，這是我劍擊生涯的里程碑」。除了個人，這面金牌相信對男花、甚至整支香港劍擊隊也是一件大事，張家朗直言「我小時候港隊予人感覺不太厲害，好像差人一截，但現在我們有機會跟對手打，更可以拿下勝利，對整隊都是一種信心」。

男子花劍個人賽在今早9時開打，張家朗感激隊友一直支持，「不用比賽的隊友跟我們一起6時起身，過來觀賽和練習對打，好多謝他們。個人賽不只是一個人的事，他們也是一分子」。張家朗在周三將伙蔡俊彥、崔浩然和楊子加轉戰團體賽，他也期望取得佳績，同時與中、日等勁旅過招，以準備11月展開的新賽季，爭取巴黎奧運資格。

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